После инициированной ОНФ проверки на кухне и в столовой гимназии искусств в Коми установили видеокамеры

После сигнала активистов ОНФ по поводу того, что в гимназии искусств при главе Республики Коми им. Ю.А. Спиридонова в Сыктывкаре детей кормят плесневыми котлетами и пирожками с металлическими предметами, на кухне и в столовой учебного заведения установили видеокамеры. Свои проверки параллельно ведут министерство образования, науки и молодежной политики региона и Роспотребнадзор. Некоторые факты, о которых им сообщил Народный фронт, уже подтвердились.

В ОНФ за помощью обратились родители учеников – в коллективном обращении они оставили более десятка подписей. Родители пожаловались, что детей в гимназии кормят котлетами с плесенью и пирожками с капустой, начиненной металлическими предметами. По их словам, работники столовой на протяжении долгого времени игнорируют замечания педагогов и нарушают санитарно-гигиенические нормы хранения, приготовления и раздачи продуктов питания.

Люди также возмущены, что детей в гимназии кормят выпечкой и молочными продуктами с истекшим сроком годности, мясными блюдами в полусыром виде, продуктами с плесенью, полугнилыми фруктами и овощами, а процесс приготовления пиши в столовой идет на немытых противнях, в результате в еде можно найти остатки грязи.

«Активисты проекта ОНФ «За честные закупки» проверили контракты на поставку питания в эту гимназию. По итогам мы выявили существенное снижение цен на поставку ряда продуктов. В отдельных закупках снижение цены достигало 47% стоимости продукта. Подобное снижение может быть основной причиной низкого качества питания детей. Экономить на здоровье школьников недопустимо. Подобная экономия всегда приводит к негативным последствиям, а одна из причин — несовершенство системы закупок. Эксперты проекта ОНФ «За честные закупки» формируют доклад правительству РФ, в котором будут отражены предложения по модернизации системы питания в образовательных учреждениях страны», — отметил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.

На вопрос о том, как появились металлические предметы в пирожках с капустой, работники столовой ответили, что дело в старой мясорубке, где в том числе шинкуют капусту. Иногда от нее отваливаются мелкие железные компоненты, которые попадают в продукты питания.

Министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова прокомментировала «Комиинформу» ситуацию с питанием. «Действительно, некоторые факты подтверждаются. Администрация гимназии, не дожидаясь окончания проверки, начала проводить ряд мероприятий. Провели ревизию всего оборудования, некоторое изъяли, организовали закупку нового технологического оборудования», – рассказала она.

Сейчас в гимназии идет родительский контроль. Они сами могут наблюдать, как организовано питание, и попробовать, чем кормят их детей.

По словам Якимовой, сейчас подобных недоработок с питанием в гимназии уже нет. «Действительно, были проблемы. Руководство гимназии их поэтапно решает. Произошли кадровые изменения. Сам директор приходит каждое утро и проверяет, как организована поставка продуктов, что со сроком годности. И, пока ситуация не нормализуется, это будет постоянно на усиленном контроле. И останется дальше, как и должно быть», – подчеркнула она.

Также на кухне установили четыре камеры видеонаблюдения, которые передают картинку по внутренней сети, чтобы директор сама могла видеть, что происходит на кухне и в столовой.

Итоговую оценку ситуации в гимназии министерство готово дать после того, как завершится их проверка и проходящая параллельно проверка Роспотребнадзора.

Активисты ОНФ взяли ситуацию на контроль и продолжат мониторинг питания в этом и других учебных заведениях региона. Они просят жителей сообщать в Народный фронт о случаях некачественного питания детей.