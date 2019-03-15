После обращения ОНФ минобрнауки Республики Коми начало проверку по поводу плесневых котлет в гимназии искусств в Сыктывкаре

После обращения активистов Общероссийского народного фронта в Республике Коми по поводу того, что в гимназии искусств при главе Республики Коми им. Ю.А. Спиридонова в Сыктывкаре детей кормят котлетами с плесенью и пирожками с металлическими предметами, министерство образования, науки и молодежной политики региона начало проверку. Общественники также направили обращение в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). ОНФ просит министерство и надзорное ведомство взять ситуацию на контроль и дополнительно проверить другие учебные заведения.

В ОНФ за помощью обратились родители учеников – в коллективном обращении они оставили более десятка подписей. Родители пожаловались, что детей в гимназии кормят котлетами с плесенью и пирожками с капустой, начиненной металлическими предметами.

На вопрос о том, как появились металлические предметы в пирожках с капустой, работники столовой ответили, что дело в старой мясорубке, где в том числе шинкуют капусту. Иногда от нее отваливаются мелкие железные компоненты, которые попадают в продукты питания.

По словам родителей, работники столовой на протяжении долгого времени игнорируют замечания педагогов и нарушают санитарно-гигиенические нормы хранения, приготовления и раздачи продуктов питания.

Люди возмущены, что детей в гимназии кормят выпечкой и молочными продуктами с истекшим сроком годности, мясными блюдами в полусыром виде, продуктами с плесенью, полугнилыми фруктами и овощами, а процесс приготовления пиши в столовой идет на немытых противнях, в результате в еде можно найти остатки грязи.

«Материалы вместе с обращением граждан общественники приложили к заявлению в министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми и Роспотребнадзор по региону. Ситуация, когда дети получают некачественное питание, неприемлема. Народный фронт попросил надзорный орган и министерство провести проверку и принять меры. Рады, что министерство оперативную отреагировало на наше обращение», – сообщила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Коми Елена Шумилова.

Исполняющая обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Якимова сообщила Народному фронту, что уже организована служебная проверка.

Активисты ОНФ взяли ситуацию на контроль и продолжат мониторинг питания в этом и других учебных заведениях региона. Они просят жителей сообщать в Народный фронт о случаях некачественного питания детей.