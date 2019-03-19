В Госдуму внесли законопроект с предложением ОНФ закрепить 22-ю кнопку на пульте за муниципальными телеканалами

Группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о предоставлении 22-й кнопки на телевизионном пульте муниципальным телеканалам. Минкомсвязи России спустя 10 месяцев поддержало предложение, с которым активисты ОНФ выступили на прошлогоднем медиафоруме независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость». Это позволит выполнить поручение президента РФ, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина, которое он дал по итогам Медиафорума.

К муниципальным каналам, согласно законопроекту, предлагается применять те же критерии отбора, что и к региональным: эфир должен на 75% состоять из национальной продукции – программ на языках народов России, которые созданы гражданами РФ. Муниципальные телеканалы должны будут выделить не менее 20% эфирного времени в своих информационных программах на освещение местных тем.

Отбирать каналы будут через конкурсы, аналогичные тем, что проводят для региональных телекомпаний, которые претендуют на 21-ю кнопку. Совместный мониторинг Ассоциации городских телерадиокомпаний и Центра правовой поддержки журналистов ОНФ показал, что из более 400 муниципальных телеканалов, работающих в стране, по этим критериям претендовать на 22-ю позицию на телевизионном пульте смогут чуть более 140, сообщила основатель Ассоциации Алина Сулейманова.

«Мы рады, что Минкомсвязи изменило свою прежнюю позицию в отношении исполнения поручения президента по внедрению 22-й кнопки. Работа, которую проделали эксперты ОНФ и профессиональное сообщество, дала свой результат – законопроект внесен на рассмотрение нижней палаты парламента. Хочу отметить, что его принятия ждут многие: он позволит освободить муниципальные телеканалы от бремени платы за вхождение в сетку кабельного вещания – а это от 500 тысяч до 4,5 млн рублей в год, которые можно будет направить на подготовку качественных программ. Ну и, конечно же, это даст возможность именно телеканалам, которые освещают самые злободневные вопросы на местах, увеличить аудиторию и вовлечь ее в совместное обсуждение и решение местных проблем», – отметила руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме Наталья Костенко.

Напомним, что предложение закрепить 21-ю и 22-ю кнопки на пульте за региональными и местными каналами участники медиафорума ОНФ обсуждали еще в 2017 г. В итоге началась разработка закона только в отношении региональной 21-й кнопки.

Прошедший год показал, что такой шаг необходим и по отношению муниципальным журналистам. На встрече с главой государства во время Медиафорума они объяснили, что пока есть аналоговое вещание, у телезрителей остается возможность смотреть местные каналы. Но когда телевещание полностью перейдет на цифровой формат, жители муниципальных образований могут остаться без местных новостей. И в 2018 г. глава государства поручил правительству РФ до 1 июля решить вопрос закрепления 22-й кнопки на телевизионном пульте за муниципальными телеканалами.

Но тогда Минкомсвязи России высказалось против подобной идеи. Эксперты ОНФ совместно с Ассоциацией городских телерадиовещателей и Национальной ассоциацией телерадиовещателей собрали аналитику по работе крупнейших муниципальных телевизионных каналов, разработали проект законодательных изменений и направили в Минкомсвязи России для принятия итогового решения.