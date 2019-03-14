ОНФ в Коми добился привлечения к ответственности водителя внедорожника, грубо нарушившего ПДД в Сыктывкаре

Активисты проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Коми добились привлечения к ответственности водителя иномарки, который грубо нарушил правила дорожного движения и едва не сбил людей на пешеходном переходе в центре Сыктывкара. По обращению общественников ГИБДД провела проверку и нашла виновника.

Опасную для пешеходов ситуацию общественники зафиксировали на видеорегистратор. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado едва не сбил людей на перекрестке улиц Интернациональной и Орджоникидзе: пешеходы переходили дорогу на разрешающий для них зеленый сигнал, когда водитель внедорожника, игнорируя правила, проскочил «зебру». Никто не пострадал: люди успели увернуться от удара.

Активисты Народного фронта направили заявление в ГИБДД и приложили к нему видео с инцидентом.

По завершении проверки в ГИБДД сообщили, что нарушитель правил дорожного движения установлен и привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 12.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях (невыполнение требования правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика).

«Общественники не проходят мимо нарушений, которые угрожают здоровью и жизни людей. Ранее активисты Народного фронта помогли привлечь к ответственности водителя маршрутного автобуса и водителя легкового автомобиля Ford, которые проехали на красный свет через пешеходный переход в Сыктывкаре», – отметил член регионального штаба ОНФ в Коми Юрий Беляцкий.