«Молодежка ОНФ» добилась установки табличек c графиком вывоза мусора на контейнерных площадках в Сыктывкаре

Команда «Молодежки ОНФ» в Республике Коми добилась установки первых информационных табличек на контейнерных площадках в Сыктывкаре. По договоренности с общественниками региональный оператор разместил на трех улицах столицы республики баннеры с графиком вывоза мусора, данными об ответственных за содержание площадок и контактными телефонами.

Первые таблички со сведениями о времени вывоза отходов и лицах, ответственных за реализацию «мусорной реформы», появились на контейнерных площадках у дома №48 на улице Димитрова, дома №172 на улице Карла Макса и домов №13 и №17/2 на улице Оплеснина. Ранее представители компании «Ухтажилфонд» – регионального оператора по обращению с ТКО пообещали «Молодежке ОНФ» установить их по всему Сыктывкару.

«Такая обратная связь необходима. Информирование граждан – одна из важных составляющих новой системы обращения с ТКО. Информация у контейнерных площадок об ответственных лицах и телефонах для жалоб и предложений дает возможность вовремя устранять недостатки и совершенствовать «мусорную реформу», – отметила координатор «Молодежки ОНФ» в Коми Анастасия Широченко.

Представители молодежного направления Общероссийского народного фронта продолжают мониторинг «мусорной реформы» в регионе, в том числе контроль за установкой информационных табличек в местах сбора ТКО в Сыктывкаре и других населенных пунктах республики.