Как не попасться на удочку мошенников, представляющихся коллекторами и сотрудниками ФССП

Эксперты Общероссийского народного фронта предостерегают граждан о распространенных неправомерных действиях «черных коллекторов», которые представляются по телефону легальными взыскателями долгов, сотрудниками Федеральной службы судебных приставов, Министерства внутренних дел и других правоохранительных органов. Как сообщают СМИ, питерская полиция установила группу компаний, которая занимается таким незаконным коллекторством и для работы с должниками микрофинансовых организаций создала колл-центры по 50–100 сотрудников. Один колл-центр в день способен обзвонить до 10 тыс. должников.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала, как не попасться на удочку мошенников.

«Что делать, если вам звонят по поводу взыскания задолженности? Необходимо сохранять спокойствие. Возможно, что это действительно взыскатели. Если у вас возникли сомнения или вы понимаете, что ваши права нарушаются, надо попросить у звонящего представиться в соответствии с требованиями федерального закона №230 «О защите прав физических лиц при возврате задолженностей», предоставить необходимые документы, подтверждающие существующую задолженность, чтобы все проверить и понять, что это не мошенники и не правонарушители. Вы имеете на это право», – подчеркнула Лазарева.

В случае звонка от сотрудников правоохранительных органов следует помнить, что в основном эти организации ведут коммуникацию с гражданами через почту, направляя заказные письма с уведомлениями. Звонки из МВД и ФССП осуществляются крайне редко. В случае если такой звонок все-таки состоялся, Лазарева рекомендует уточнить у звонящего фамилию, имя, отчество, звание или должность, назвать принадлежность к конкретной структуре и территориальному подразделению. Затем на официальном сайте организации найти телефон этого территориального подразделения и перезвонить. Это поможет убедиться в том, что звонили именно оттуда.

«Согласно закону, граждане вправе проводить аудио- и видеозапись взаимодействия со звонящим, фиксировать время и частоту поступающих звонков. Эта информация пригодится для оформления обращения в правоохранительные и надзорные органы в случае нарушения прав заемщика при осуществлении процедуры взыскания», – резюмировала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков».

Она напомнила, что эксперты Народного фронта создали несколько памяток самопомощи для граждан, права которых так или иначе нарушают взыскатели. В них содержится описание основных нарушений федерального закона №230, образцы жалоб и обращений, а также список организаций, в которые следует направлять эти документы. Ознакомиться с ними можно по ссылке.