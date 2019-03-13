Минспорта РФ признало футбольную акцию «Молодежки ОНФ» самой многочисленной среди всероссийских физкультурных мероприятий

Футбольный турнир «Молодежки ОНФ» под названием «Уличный красава» вошел в план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий Минспорта России на 2019 г., где акция выделяется в общем списке как самая многочисленная по заявленному количеству участников – 35 тыс. человек. В Топ-3 по охвату также вошел Всероссийский день самбо (10 тыс. человек) и всероссийские соревнования по мини-футболу «Мини-футбол в школу» (6 тыс. человек).

«Уличный красава» – одна из самых ярких и запоминающихся спортивных акций 2018 г. Простая идея оказалась настолько заразительной для подростков 14–17 лет, что участие в турнире в итоге приняли более 35 тыс. человек из 85 регионов страны. Участники собирали собственные дворовые команды и делали то, что любят больше всего – играли в футбол.

«Основная цель акции – показать молодежи, что все возможно. Даже если футбол – ваше хобби, а большие футбольные объекты кажутся недосягаемыми. Возможно все, если есть команда», – рассказал член Центрального штаба Народного фронта, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Главным призом для победителей стала полностью оборудованная футбольная площадка во дворе. Акция объединила более 3 тыс. команд из разных уголков страны, как из крупных городов (Владивосток, Екатеринбург, Тюмень), так и небольших населенных пунктов (в Брянской области, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае).

Финальные игры «Уличного красавы» прошли на одном из олимпийских стадионов – сочинском «Фиште».

«Мы хотели получить титул лучших в своем районе, а в итоге вышли на поле «Фишта»! Ну не красавы? – поделился впечатлениями капитан команды «Сатурн» из Кемерово Максим Землянухин. – Акция если и не кардинально изменила мою жизнь, то по крайней мере заставила поверить: все реально. Возможно все, если ты «горишь» своей мечтой».

Землянухин отметил, что после «Уличного красавы» он и его команда организовали в Кемерово собственные соревнования по уличному футболу: «Так что готовим смену к очередному «Красаве», чтобы уже точно победить. Нам уже нельзя участвовать, мы стали финалистами в старшей группе, поэтому теперь готовим молодых в качестве наставников, делимся опытом».