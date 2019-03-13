Народный фронт оценит эффективность обучения сотрудников предприятий

Эксперты Общероссийского народного фронта займутся мониторингом эффективности программ обучения и переобучения работников предприятий. Такие программы запустят в 2019 г. в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Только в этом году субъекты России получат на них из федерального бюджета 1,5 млрд руб.

Уже к 1 апреля правительство РФ хочет утвердить рекомендации по проведению обучения и переобучения работников, а до конца года — обучить 17,8 тыс. человек в рамках нацпроекта. При этом на каждого кабмин планирует потратить 85 тыс. руб.

«Программы обучения и переобучения, безусловно, надо составлять с учетом мнения работодателей и потребностей регионального рынка труда. Нужно синхронизировать нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» с другими: «Образование» и «Цифровая экономика». Например, подготовка наставников, которая прописана в нацпроекте «Образование», может дополнить программы обучения работников для повышения производительности труда. На основе мониторинга и отзывов предприятий эксперты Народного фронта направят в Минтруд России предложения о повышении эффективности программ обучения», – сообщил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Координатор проекта ОНФ «Профстажировки», член Общественной палаты РФ Илья Семин подчеркнул, что задача Народного фронта – отслеживать, меняют ли нацпроекты жизнь россиян в лучшую сторону: «Поэтому мы займемся мониторингом того, насколько эффективна будет работа по переобучению работников предприятий страны, на что именно и с каким результатом потратят бюджетные деньги. Будут ли эти работники потом реально востребованы работодателями или их ценность на рынке труда останется неизменной? Насколько предлагаемые программы коррелируют с реальными потребностями работодателей в том или ином регионе?».

Эксперты ОНФ отметили, что программы обучения в первую очередь нацелены на повышение квалификации действующих сотрудников, которых могут направить в другие подразделения предприятия. Их нужно обучать компетенциям, которые пригодятся на новых участках работы. Также программы должны включать основы бережливого производства, научную организацию труда, управление изменениями, формирование культуры повышения качества продукции.

Пока же центры занятости далеко не всегда могут найти места для переподготовки по тем направлениям, которые нужны предприятиям. Иногда работники центров не могут даже понять, что именно нужно предприятию, например, по причине отсутствия технического образования.

«Предприятиям и центрам занятости порой непросто договориться по направлениям переподготовки, – сказал модератор тематической площадки «Производительность труда и поддержка занятости» в Краснодарском крае Евгений Чистяков. – Отправной точкой для эффективной работы может стать список возможных и перспективных направлений переподготовки. И его в обязательном порядке нужно обсуждать с предприятиями. Площадкой для такого обсуждения может стать ОНФ».

Для крупных предприятий всегда актуален дефицит кадров в регионе, поэтому нужна единая база запросов предприятий на те или иные специальности. Это сбалансирует регионы по уровню недостатка или избытка рабочей силы и поможет адресно выстраивать программы обучения сотрудников.