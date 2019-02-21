«Молодежка ОНФ» в Коми провела акцию помощи жителям сельских районов

Участники команды «Молодежки ОНФ» в Республике Коми приняли участие в региональной патриотической акции студенческих отрядов «Северный десант», которая направлена на помощь жителям сельских районов. В мероприятие включились студенты Сыктывкарского лесного института (СЛИ), составляющие основу молодежного направления Общероссийского народного фронта в регионе, которые вместе со студентами других вузов во время акции оказали поддержку ветеранам и детям Усть-Вымского и Сосольского районов.

Представители команды «Молодежки ОНФ» в Коми сообщили, что вместе со студенческими отрядами «Пера-Богатырь» и «Биармия» побывали во многих сельских населенных пунктах – Донаель, Казлук, Визиндор, Куратово, Первомайский, Визинга, Пыелдино – и сделали там много добрых дел.

Ребята помогли с уборкой дров и расчисткой снега ветеранам труда и пенсионерам, также расчистили снег на социальных объектах. Представители Народного фронта провели мастер-классы для детей 1-4 классов, интеллектуальные и подвижные игры, рассказали школьникам про здоровый образ жизни, организовали концерты для детей и взрослых. Кроме этого, «Молодежка ОНФ» провела профориентационные занятия и «уроки мужества», где учащиеся 9-11 классов подробно узнали о вузах и ссузах Республики Коми.

«Студенческая молодежь – люди с различными интересами, многим интересно жить не только своими проблемами, но и проблемами других людей. Все мы знаем, что население различных удаленных деревень состоит из одиноких бабушек и дедушек, у которых нет возможности переехать или они сами этого не хотят, так как всю жизнь прожили в своих домах. Этим пожилым людям нужна помощь, и она может быть самой разной. Юному поколению сел и деревень тоже очень важно получать новую информацию, осваивать новые навыки и чувствовать сопричастность к добрым делам всей республики и страны. «Молодежка ОНФ» в Коми проводит многочисленные патриотические и образовательные акции, представители молодежного направления Народного фронта всегда готовы помочь и принять участие в любых добрых делах. Поэтому мы и в будущем планируем подключаться к таким студенческим проектам, как «Северный десант», – прокомментировала координатор «Молодежки ОНФ» в Коми Анастасия Широченко.

Общественники рассказали, что республиканская патриотическая акция «Северный десант» – это конкретные добрые дела студентов для жителей сельской глубинки. По словам участников команды «Молодежки ОНФ» в Коми, такая поддержка помогает селу жить и развиваться. Кроме того, «Северный десант» – это патриотическое воспитание самой студенческой молодежи, популяризация здорового образа жизни, развитие волонтерского движения.