«Молодежка ОНФ» в Коми организовала для сыктывкарских студентов акцию «В армию на денек»

Команда «Молодежки ОНФ» в Республике Коми присоединилась к всероссийской акции «В армию на денек», приуроченной ко Дню защитника Отечества. Представители Общероссийского народного фронта организовали экскурсию сыктывкарских студентов в подразделение управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) по Республике Коми.

«Всероссийская акция проводится с целью подчеркнуть значимость, мощь и силу российской армии, показать, как армия воспитывает настоящих мужчин, патриотов своей страны, ответственность не только за себя, но и за товарищей, в целях сплочения региональных команд «Молодежки ОНФ», а также для поздравления военнослужащих с праздником – Днем защитника Отечества», – прокомментировала координатор «Молодежки ОНФ» в Коми Анастасия Широченко.

Военные обратили внимание студентов на перспективы службы молодых людей в рядах Росгвардии. «Смотрим на такие встречи с целью профессиональной ориентации молодых людей, которые могут попасть к нам на службу. Для этого объясняем условия поступления, рассказываем про задачи, которые мы выполняем, рассказываем, как и чем живет наша структура», – пояснил майор Алексей Изъюров.

В ходе акции «В армию на денек» военные рассказали об учебных заведениях Росгвардии, где можно учиться после школы или продолжить обучение после гражданского вуза.

На мероприятии студенты также познакомились с военно-техническими приспособлениями, которые помогают сотрудникам Росгвардии выполнять свои служебные обязанности и защищать граждан: индивидуальные средства защиты, том числе каски и бронежилеты, рации, средства сигнализации.