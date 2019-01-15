ОНФ в Коми продолжает проверку качества обслуживания аварийных домов в регионе

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Республике Коми продолжает мониторинг качества обслуживания аварийных домов в регионе. Общественники подняли вопрос о том, что ряд ветхих жилых строений в Сыктывкаре не расселяется, в то же время оставаясь без управления. Администрация города отреагировала: пообещали снести первые два аварийных дома, признанных таковыми до 1 января 2012 г., и улучшить обслуживание пока не расселенных остальных жилых строений.

Заместитель руководителя администрации Сыктывкара Сергей Воронин в ответе Народному фронту сообщил, что по состоянию на конец 2018 г. на территории города расположено 18 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными до 1 января 2012 г. и подлежащих сносу. Он отметил, что все указанные аварийные дома включены в муниципальные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Мероприятия по сносу двух первых домов будут выполнены уже в первом квартале 2019 г.: готовятся необходимые документы для проведения открытого электронного аукциона. В управлении ЖКХ уточнили, что снесены будут дома по адресам: ул. Свободы, д. 38, и ул. Лесная, д. 3, в поселке Марты-Ю. Мероприятия по переселению людей из этих строений проведены, заверили в управлении.

Однако активисты ОНФ в Коми поставили вопрос о ненадлежащем качестве управления другими непереселенными и неснесенными многоквартирными домами, причем не только теми, которые были признаны аварийными до 1 января 2012 г., но и признанными таковыми после этого срока. Дело в том, что в Народный фронт продолжают поступать жалобы жителей на ненадлежащее обслуживание. Так, жители аварийного дома по адресу: улица Корабельная, д. 54, в поселке Краснозатонский сообщили, что управляющая компания не принимает меры по улучшению ситуации с обслуживанием. Представители ОНФ повторно обратились в администрацию Сыктывкара.

Начальник управления ЖКХ города Александр Гонтарь сообщил общественникам, что администрация принимает меры по всем заявлениям граждан по данному вопросу. Он заверил, что ситуация по дому на улице Корабельной будет взята на контроль.

«Активисты ОНФ в Коми продолжат контролировать качество управления аварийными домами, в том числе по адресам: улица Зои Космодемьянской д. 22, улица Ленина, д. 87, улица Гаражная, д. 3, улица Куратова, д. 11, где проживают люди и где были выявлены недостатки в обслуживании. Напрямую будем взаимодействовать с управлением ЖКХ администрации города, с руководством которого найдено взаимопонимание по данному вопросу», – прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми Валентина Анфилатова.

Общественники напомнили, что помимо 18 домов в Сыктывкаре, признанных аварийными до 1 января 2012 г., в городе 38 домов, признанных аварийными до 1 января 2017 г., еще 98 домов признаны аварийными в 2017–2018 гг. В мэрии сообщили, что данные дома будут расселяться в рамках новых программ переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В мэрии напомнили, что тем жителям аварийных домов, где жить будет уже невозможно, но новые еще не возведены, администрация готова предоставить жилье в отремонтированном и оборудованном всем необходимым муниципальном маневренном жилищном фонде.