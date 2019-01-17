Активисты ОНФ продолжают выявлять проблемы в работе новой системы обращения с отходами в Коми

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми продолжают выявлять нарушения в работе новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Общественники на основании жалоб граждан зафиксировали несоответствия в сыктывкарских поселках Краснозатонский и Заречье, поселке Югыдъяг в Усть-Куломском районе, поселке Вожаель в Княжпогостском районе.

Представители ОНФ в Коми отмечают, что особенно серьезные недостатки в работе новой системы обращения с ТКО наблюдаются на территориях индивидуальной жилой застройки. Общественники ранее зафиксировали в сыктывкарском районе Лесозавод, где много индивидуальных домов с печным отоплением, ситуацию, при которой жители получают счета за вывоз ТКО в двойном размере – как жители многоквартирных домов с централизованным отоплением, при этом сама услуга фактически не оказывается по причине недостаточности мусорных контейнеров. Новый мониторинг показал, что такие несоответствия в регионе системные: с жалобами в ОНФ обращаются жители других территорий.

«Во всем Заречье стоит всего три бункера для сбора мусора. Жителям некоторых домов мусор нужно нести до контейнера больше километра. Хотя в соответствии с требованиями СанПиН мусорные контейнеры должны находиться на расстоянии от 20 до 100 м. Также интересует вопрос: по какой причине домам с печным отоплением пришли квитанции как с центральным, по полному тарифу», – отметила местная жительница Анна Яковлева.

Рейд активистов ОНФ в Коми показал, что в районах частной жилой застройки поселка Краснозатонский вовсе отсутствуют контейнеры для сбора мусора: площадки имеются для жителей многоквартирных домов, причем до них необходимо добираться около 2 км, при этом жители домов с печным отоплением также получают квитанции с оплатой в двойном размере.

«Жителям поселка Вожаель Княжпогостского района прислали квитанции за коммунальные услуги, туда вписана строчка «вывоз ТКО». Но так как нам еще даже не поставили контейнеры для мусора, жители утилизируют мусор сами, своими силами. Мы не понимаем, за что мы должны платить?» – пожаловалась в ОНФ в Коми Александра Некучаева.

Активисты ОНФ в Коми связались с представителями регионального оператора по обращению с ТКО – компании «Ухтажилфонд». Там заверили, что исправят положение и сделают перерасчет гражданам, однако для этого жителям необходимо принести справку в компанию «Коми энергосбытовая компания» (оператор «Ухтажилфонда» по начислению платежей) о том, что у них печное отопление.

«Уже сейчас в офисах оператора столпотворение по этому поводу. Люди возмущены, почему они должны что-то доказывать сейчас, почему нельзя было все наладить заранее, а не тогда, когда уже производится расчет», – отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.

Представители «Ухтажилфонда» сообщили ОНФ в Коми, что не будут вести претензионную работу с гражданами по оплате за вывоз мусора до решения проблемных вопросов. «Общественники надеются, что обещание будет соблюдено. Активисты ОНФ в Коми продолжат мониторинг работы новой системы обращения с отходами в республике», – подчеркнула Шумилова.