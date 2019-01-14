Активисты Народного фронта в Коми подняли проблему с обращением с ТКО в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в ходе мониторинга новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) выявили нарушения при начислении платы за вывоз мусора для жителей индивидуальных частных домов в Сыктывкаре. В ОНФ пожаловались сами жители. В ходе встречи с гражданами общественники зафиксировали и другую проблему – отсутствие достаточного количества контейнерных площадок для приема отходов.

Представители ОНФ в Коми провели рейд в сыктывкарский район Лесозавод, где много индивидуальной жилой застройки. В Коми приняты тарифы: жители многоквартирных жилых домов платят 115 руб. с человека за вывоз мусора, жители индивидуальных домов – 50 руб. Однако общественники зафиксировали: жители индивидуальных домов на улицах Новой, Почтовой, Комсомольской получили счета за вывоз отходов по тарифу, предназначенному для многоквартирных жилых домов, то есть более чем в два раза дороже. «Мы не понимаем, как такое могло произойти?» – сказали граждане. По их словам, в домах прописаны по пять и более человек, оплата более чем в два раза выше положенного тарифа существенно подрывает семейный бюджет.

Граждан возмущает также то, что фактически они оплачивают несуществующую услугу: контейнеров регионального оператора по обращению с ТКО для приема мусора в районе единицы. А у контейнерных площадок на территориях многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ТСЖ и управляющими компаниями, размещены объявления о том, что пользоваться контейнерами посторонним запрещено, иначе – административный штраф. По этой причине жители индивидуальных домов утилизируют мусор по старинке – сжигают в своих печках и земельных участках.

Активисты ОНФ в Коми по итогам рейда направили письмо региональному оператору по обращению с ТКО – в компанию «Ухтажилфонд» для исправления ситуации с начислением платы для жителей. Кроме того, общественники предложили увеличить количество контейнерных площадок для сбора мусора для жителей индивидуальных домов.

«Ранее активисты ОНФ в Коми зафиксировали, что мусор не вывозится из труднодоступных населенных пунктов, но плату за это с людей берут. Сейчас отмечаем проблемы новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами непосредственно в административном центре Республики Коми. Это говорит о существенных недочетах работы новой системы. Общественники считают, что к решению вопросов в данной сфере должно плотно подключиться правительство региона и взять это на особый контроль», – прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми Валентина Анфилатова.

Общественники сообщили, что в связи с поступающими жалобами ОНФ по всей стране запустил мониторинг тарифов для граждан на вывоз мусора. К этой работе приступили и эксперты Народного фронта в Коми, которые проанализируют утвержденные региональные нормативно-правовые акты, устанавливающие новые тарифы на ТКО для жителей многоквартирных домов и индивидуальных жилых строений. По итогам мониторинга будет составлен рейтинг всех регионов России по размеру платы за вывоз ТКО.