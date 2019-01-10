Активисты ОНФ в Коми в рамках акции «Снежный фронт» привели в порядок занесенный снегом мемориал в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми продолжают всероссийскую акцию ОНФ «Снежный фронт», в рамках которой проводят мониторинг эффективности работы городских и дорожных служб, управляющих компаний по уборке территорий и крыш домов от снега и льда. Общественники зафиксировали, что территория мемориального знака в честь Героя Советского Союза Николая Оплеснина в Сыктывкаре полностью занесена снегом: представители ОНФ не стали дожидаться реакции коммунальных служб и сами привели в порядок памятное место.

Общественники рассказали, что территория мемориального знака в честь Героя Советского Союза Оплеснина, отдавшего жизнь за родину в Великую Отечественную войну, расположена у дома №27 на улице, названной именем самого героя. Мемориальный знак был открыт в 1966 г., но в постсоветское время пришел в запустение. В мае 2012 г. проблему подняла газета «Красное знамя», на что отреагировали городские власти: мемориал отреставрировали и привели в порядок. Однако мониторинг ОНФ в рамках акции «Снежный фронт» показал, что комплекс не всегда содержится в надлежащем виде: на момент проверки в январе 2019 г. он полностью находился под снегом, слой покрова говорил о том, что территория не чистилась давно.

Активисты ОНФ в Коми пояснили, что мемориальный знак – важный объект Сыктывкара, отражающий память о Великой Отечественной войне и подвиге уроженца Республики Коми, поэтому данная территория всегда должна находиться в ухоженном состоянии. Для того, чтобы не терять время, представители Народного фронта не стали дожидаться реакции городских служб, ответственных за содержание общественной территории, и сами организовали субботник по очистке от снега памятного места.

Субботником заинтересовались местные жители, которые пояснили, что за комплексом ухаживают, но не регулярно. Граждане поблагодарили активистов ОНФ в Коми за очистку мемориального комплекса в честь героя Великой Отечественной войны.

«Общественники ничего особенного не сделали: просто во время мониторинга не смогли пройти мимо занесенного снегом памятного объекта. Активисты ОНФ в Коми возьмут вопрос на контроль. В случае необходимости будут и дальше напоминать городским властям о проблеме, а также сами продолжат проводить здесь субботники», – прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.

Активисты Народного фронта напомнили, что мониторинг «Снежный фронт» стартовал в преддверии новогодних праздников и продлится в Коми до схода снежного покрова. Ранее в рамках работы общественники зафиксировали опасное свисание льда с крыш отдельных домов на улице Советской в Сыктывкаре, о чем проинформировали мэрию для принятия мер, в том числе к управляющим компаниям. Представители ОНФ в Коми также отметили, что в ходе акции «Снежный фронт» обратят внимание на сельские территории.