По инициативе ОНФ создан сайт для общественного контроля за расходованием средств, поступающих для пострадавших в Магнитогорске

Общероссийский народный фронт совместно с правительством Челябинской области и администрацией Магнитогорска запустил сайт магнитогорск31.рф, где публикуется официальная информация о собранных пожертвованиях и их тратах на нужды пострадавших при взрыве бытового газа в доме №164 на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске 31 декабря.

С инициативой создания такого ресурса руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев обратился к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому. Это необходимо для того, чтобы процесс распределения собираемых денежных средств был максимально прозрачным и понятным для людей. И для тех, кто получает помощь, и для тех, кто ее оказывает.

«Очень важно, чтобы каждый, кто жертвует деньги, четко понимал, на что они расходуются. Этот процесс должен быть максимально прозрачным, чтобы не возникало поводов для спекуляций. Благодаря сайту любой человек сможет посмотреть, как используются пожертвования. Очень важно, чтобы основные средства помощи были непосредственно переданы пострадавшим либо использованы на согласованные ими цели. Для этого администрация Магнитогорска продолжит работу с людьми, пострадавшими в трагедии. В этой работе обязательно будет принимать участие представитель Народного фронта для обеспечения необходимого общественного контроля за принятыми людьми решениями», – сказал руководитель Исполкома ОНФ Михаил Развожаев.

На сайте ежедневно обновляется информация о сумме собранных пожертвований, а также о движении средств в качестве адресной помощи. Информация публикуется на основании официальных банковских выписок для обеспечения полной подотчетности всех операций.

Оперативным штабом на основе обращений граждан и по согласованию с людьми, пострадавшими в результате трагедии, и их родственниками принято решение направить средства на первоочередные нужды – найм жилых помещений, материальную помощь на похороны погибших, компенсацию государственной пошлины при восстановлении утерянных документов и оплату услуг ЖКХ жителям дома на время отселения. На данный момент сумма оказанной на эти цели помощи составляет 5 235 000 руб.