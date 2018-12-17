В Коми проекты ОНФ заинтересовали участников «Школы парламентаризма»

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми на площадке Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина встретились с участниками молодежного образовательного проекта «Школа парламентаризма» в республике. Общественники обсудили со старшеклассниками, студентами и работающей молодежью реализацию проектов ОНФ.

«Школа парламентаризма» — площадка для диалога между молодежью и властью. В рамках образовательной программы проекта студенты принимают участие во встречах с общественно-политическими деятелями, проходят стажировки в органах законодательной и исполнительной власти, разрабатывают и продвигают собственные социальные проекты и законодательные инициативы. Помощь в работе школы оказывает Фонд президентских грантов.

Активисты ОНФ в Коми на встрече рассказали о своей работе, новом «майском указе» президента России, лидера Народного фронта Владимира Путина и созданных для реализации указа тематических площадках ОНФ, которые охватывают ключевые направления развития, волнующие людей: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство, международная кооперация и экспорт.

«У молодых людей, участников «Школы парламентаризма», активная жизненная позиция, они очень неравнодушны к проблемам людей. Поэтому встреча прошла продуктивно и интересно: ребята очень живо реагировали, искреннее интересовались проектами ОНФ. Общественники разговаривали с молодыми людьми на одном языке и нашли полное взаимопонимание. В итоге участники «Школы парламентаризма» в республике выразили большую заинтересованность в личном участии в проектах и акциях Народного фронта. Общественники пригласили представителей образовательного проекта стать экспертами ОНФ в Коми. Для ОНФ ответственные с гражданской позицией молодые люди – большая помощь в реализации проектов и работе молодежного направления», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Общественники рассказали, что участников «Школы парламентаризма» особенно заинтересовали проекты ОНФ «За честные закупки», «Генеральная уборка», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», патриотические проекты Народного фронта. Активистам Народного фронта в Коми многое удалось сделать, пояснили представители ОНФ. Общественники рассказали о важности в борьбе с коррупцией проекта ОНФ «За честные закупки» и привели пример общественного контроля: благодаря вмешательству общественников исправлено несоответствие работ на сумму порядка 1 млн руб. условиям контракта по благоустройству дворов в городе Емва Княжпогостского района.

Также представители ОНФ отметили, что в рамках работы по проекту «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» они регулярно направляют информацию о плохих дорогах в правительство региона: по итогам в регионе 82 дорожных участка включены или будут включены в планы ремонта на период 2019-2021 гг. Активисты ОНФ в Коми вместе с муниципальными властями также сформировали «дорожную карту» по исправлению недостатков на пешеходных переходах у школ Сыктывкара.

«Общественники призвали участников «Школы парламентаризма» в республике включаться в работу общественного контроля ОНФ, и это было воспринято с большим энтузиазмом», — подвела итог Иванова.