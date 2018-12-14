Активисты ОНФ в Коми подняли проблему доступности медпомощи в Оньмеси и Верхолузье

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми обратили внимание на проблемы с доступностью медицинской помощи в деревне Оньмесь и селе Верхолузье сельского поселения Ношуль Прилузского района. Жители и глава сельского поселения обратились за помощью в ОНФ.

Местные жители сообщили, что недавно ушел на пенсию единственный медработник фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) в Оньмеси. Деревня находится в 90 км, а село Верхолузье – в 100 км от райцентра Объячево. Дорога проходит по понтонным переправам через два водных объекта. Граждане отметили, что во время паводка населенные пункты отрезаны водой. Но и при свободных переправах сложно добраться до «большой земли»: дорога плохая, обслуживающая населенные пункты санитарная машина ФАПа в Верхолузье изношена. «Так как дальше нам жить? В основном наше население – это люди пожилого возраста, пенсионеры. Вот и страдаем – медика нет, машины нет, автобуса нет, потому что дорога плохая, а дорога плохая потому, что денег нет. Мы взываем о помощи – нам очень нужен медработник и санитарная машина!» – говорится в обращении местных жителей.

Глава сельского поселения Ношуль Сергей Елдин пояснил общественникам, что люди обращаются к нему, но у него нет полномочий. ФАПы в районе являются подразделениями государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Прилузская центральная районная больница (ЦРБ)».

«Для ОНФ доступная и качественная медицинская помощь – одна из приоритетных задач общественного контроля. В новом «майском указе» президент России, лидер Народного фронта Владимир Путин поставил задачу: к 2024 г. сформировать доступную и качественную сеть медицинских организаций первичного звена с использованием современных технологий. Сигнал жителей Оньмеси и Верхолузья сразу приняли во внимание, обратившись в региональное министерство здравоохранения для принятия мер», – прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Ольга Федулова.

В министерстве сообщили, что разделяют озабоченность жителей Оньмеси и Верхолузья по поводу доступности медицинской помощи и признали, что санитарный автомобиль ФАПа Верхолузья изношен на 100%. В ведомстве заверили, что приложат усилия для решения возникших вопросов, в том числе по обеспечению санитарным транспортом.

В Минздраве республики также пояснили, что вопросы организации оказания медицинской помощи в районе находятся на контроле Прилузской ЦРБ, проводится работа по укомплектованию ФАПа в Оньмеси медицинским работником, пока туда два раза в неделю ездит фельдшер из Верхолузья. Сложности в организации медицинской помощи обусловлены недостаточностью транспортной инфраструктуры, пояснили в региональном министерстве здравоохранения.

Общественники продолжат контролировать ситуацию с медпомощью в Оньмеси и Верхолузье. Активисты ОНФ обратились в администрацию района с предложением принять меры по улучшению транспортной доступности данных населенных пунктов.

«Проведенный ОНФ летом 2018 г. мониторинг сельских ФАПов в Коми показал недостатки в их работе. В Минздраве республики обратили внимание на вопрос и пообещали системно его решать: приняли план, по которому все ФАПы и врачебные амбулатории в республике будут оснащены в полном объеме в течение 2019-2020 гг. Активисты ОНФ в Коми продолжат мониторинговую работу по данному направлению», – отметила Федулова.