Активисты ОНФ в Коми настаивают на корректировке плана капремонта дома по улице Пушкина в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми обратили внимание на ситуацию с плачевным состоянием жилого дома по улице Пушкина, 30 в Сыктывкаре. Жители обратились за помощью в ОНФ. Дом стоит в плане капитального ремонта крыши, но граждане просят, чтобы в первую очередь были отремонтированы прогнившие коммуникации и трещина в наружной стене.

«Люди живут в ужасных условиях в центре города. Одна бумажная бюрократия, а дел никаких не видно», – говорится в обращении. Активисты ОНФ в Коми выехали на место.

Жители рассказали, что в августе 2018 г. в их доме, который раньше был общежитием, по причине плохих труб затопило подвал и первый этаж. Граждане сообщили, что длительное время в коридоре первого этажа плавали фекалии. Управляющая компания, по словам жителей, не принимала оперативных мер, сейчас они подали на нее в суд за бездействие.

Общественники отметили, что до настоящего времени в доме очень сыро: по этой причине в жилых помещениях много комаров, несмотря на стужу на улице. Представители Народного фронта увидели разрушенные коммуникации, зафиксировали трещину в наружной стене дома. Судя по состоянию трещины, стену нужно ремонтировать, тянуть с проведением работ нельзя: верхний кирпичный слой стены в районе тещины уже деформировался.

«Зачем нам крыша, когда нам нужно с трубами и канализацией справиться и с трещиной разобраться? Это важней, чем крыша, которую, конечно, тоже нужно ремонтировать», – отметила жительница Светлана Пастернак.

Граждане сказали, что о косметическом ремонте после того, как все коммуникации уже давно пришли в негодность, они пока даже не мечтают. Ведь такой ремонт просто бесполезен. Проблема не только в летнем потопе, в доме постоянные протечки и прорывы.

Общественники отметили, что жители дома рискуют пострадать не только от дальнейших потопов, но и пожаров. Некоторое время назад на первом этаже по причине плохой электрической проводки вспыхнул пожар: закопченный потолок общего коридора до сих пор в следах огня.

Жители попросили активистов ОНФ в Коми помочь скорректировать план капитального ремонта их дома. «Качество жилья, проблемы ЖКХ – одни из приоритетов работы ОНФ. Поэтому вопрос жителей дома по адресу: улица Пушкина, 30 в Сыктывкаре взяли на контроль. Общественники направили в администрацию Сыктывкара и региональный фонд капитального ремонта обращение о корректировке плана капремонта данного дома: о внесении в него помимо ремонта кровли также ремонта коммуникаций и наружной стены», – сообщила член регионального штаба ОНФ в Коми Валентина Анфилатова.

Общественники отметили, что дом по улице Пушкина в Сыктывкаре еще не старый, 1976 года постройки, он находится в удобном месте в центре города, при надлежащем ремонте и содержании со стороны управляющей компании жилое строение может долго служить людям.