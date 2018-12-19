Отсутствие инсулина в Ухте для детей с сахарным диабетом

В г. Ухте вторую неделю в аптеках отсутствует инсулин Новорапид для получения по льготным рецептам. Дети с инсулинозависимым сахарным диабетом находятся в крайне опасной для жизни ситуации необеспеченности жизненонеобходимым лекарственным средством. Минздрав Республики Коми не отвечает на телефонные звонки. Сегодня было очередное поступление лекарств из Сыктывкара в госаптеку № 71, но Новорапида среди лекарств опять нет. Помогите! Мы, родители детей с сахарным диабетом, просим помощи общественности. Впереди длительные новогодние каникулы. Наши дети не могут прожить без инсулина ни одного дня.