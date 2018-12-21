Как одеваться зимой стильно и тепло

Очень часто представительницы прекрасного пола задаются вопросом: как зимой оставаться красивой и стильной, но при этом не замерзнуть? Ведь для многих эти цели взаимоисключающие. Этот вопрос крайне актуален с нашим северным климатом, когда всем нам приходится активно утепляться. Сегодня я расскажу вам все нюансы и тонкости этой важной темы и помогу оставаться красивыми даже в это холодное время года.

Натуральный мех

Кто-то уже давно достал из шкафа свою шубку, а кто-то, возможно, задумался о покупке только сейчас. Кстати, меховой сезон начинается с лета, так что кто не успел ещё обзавестись меховыми изделиями — смело отправляйтесь на поиски.

Итак, основные меховые тенденции:

Фасон oversize. В нем будет очень комфортно, стильно, а главное — тепло.

Укороченные рукава, которые хорошо дополнят удлиненные перчатки.

Чересчур длинные рукава, которые буквально свисают с рук. Не уверена, что это очень удобно, но зато тепло.

Цвет. В этом сезоне стоит обратить внимание на шубки желтого, розового, голубого, а также красного цветов. Смелым девушкам этот тренд явно придётся по душе.

Принт и рисунок. Меховые изделия с разнообразными принтами будут смотреться крайне оригинально и интересно.

Светлые цвета. Чтобы шубка была более практичной, советую отдать предпочтение не чисто-белому цвету, который со временем может пожелтеть, а светло-серым, молочным, бледно-розовым оттенкам.

Длина может быть любой, выбирайте наиболее комфортную для вас.

Мех с длинным ворсом. Выбирайте шубы из меха лисы, песца, рыси и енота.

На задний план отошли уже привычные нам модели, которые принято считать классикой. Если вы приобретаете шубку из темных цветов только из соображений практичности, то очень зря. Берите то, что нравится вам, и в том цвете, который вам идет.

Искусственный мех

Самое модный предмет верхней одежды сейчас – шубка из искусственного меха. Кстати, многие дизайнеры давно отказались от использования в своих коллекциях натурального меха, да и многие представительницы прекрасного пола также отдают предпочтение изделиям из меха искусственного. Считается, что он не такой тёплый, как натуральный, но если хорошо поискать, то можно найти шубки, которые будут такими же теплыми, как и изделия из натурального меха. Вот где можно проявить всю свою фантазию. Если вы еще не готовы приобрести какое-то яркое и оригинальное изделие из меха натурального, то стоит рассмотреть вариант покупки такого изделия из меха искусственного.

Пуховики

Пуховики с нами уже много лет и не сдают своих позиций. Они легкие, практичные, теплые, а главное, что подходят буквально ко всему. Сейчас их носят не только со спортивными вещами и стилем casual, но и с деловыми вещами и даже с каблуками. Выбирайте модели без декора и лишних деталей, фасон при этом лучше выбирать лаконичный – прямой, полуприталенный или oversize. При желании его можно дополнить ремнем, если любите вещи по фигуре. При соблюдении вышеперечисленных правил такой пуховик прослужит вам долго, не устареет и сможет дополнить любой образ.

Обувь

Если вы сразу подумали про угги, сразу поясню – да, они имеют право на существование, но только в качестве обуви, в которой вы ходите в магазин или ездите за город. На каждый день выбирайте ботинки на грубой подошве, сапоги с широким голенищем как на каблуке, так и без, длиной до колена или ботильоны на устойчивом каблуке. С полусапогами нужно быть крайне аккуратной, ведь неправильная их длина может добавить лишний объем вашим ножкам.

Головные уборы

Если вы считаете, что не существует шапки, которая вам будет идти, значит, вы просто не нашли подходящую модель. Сейчас представлено большое количество разнообразных вариантов, среди которых вы обязательно найдете свой.

Шапка Бини. Подходит буквально ко всему: к пуховику, к пальто, к шубе. Выбирайте объемные варианты, чтобы шапка сильно не обтягивала голову. Бини может быть как с отворотом (с ним теплее), так и без.

Шляпа. Более элегантный вариант. Выбирайте федору или канотье. Шляпа на самом деле тоже достаточно универсальна, попробуйте!

Берет. Уже всем известная классика. Но в этом сезоне нам предлагают варианты не только из шерсти, но и актуального твида и кожи. Стоит присмотреться.

Кепка. Буквально каждый бренд нам предложил множество вариантов кепок, нам остаётся только выбрать свой. Недостатком кепки можно считать открытые уши, но ее можно оставить для более тёплых времён.

Меховая шапка. Главное правило: в образе должен быть только один меховой предмет! Либо шуба, либо шапка, либо сумка. Тут лучше недоборщить, чем переборщить. Самые универсальные варианты — ушанки и кубанки.

Среди актуальных моделей также панама и балаклава, но они подойдут только для самых отчаянных модниц.

Утепляемся

Напоследок дам вам несколько дополнительных советов, чтобы точно не замерзнуть.

Термобелье. Дополнительный тонкий слой будет кстати не только в поездках за город в зимнее время, но и для повседневной носки.

Многослойность. Это не только актуально, но и очень тепло. Можно под пальто надевать пуховые тонкие куртки или жилеты, кожаные куртки, даже пальто под пальто. Выбирайте для себя наиболее комфортный вариант.

Вещи oversize. Это не только стильно, но и тепло. Под низ можно добавить дополнительные слои, да и воздушная прослойка также не даст замерзнуть.

Стельки. Очень часто мерзнуть мы начинаем именно с ног, поэтому стоит приобрести себе пару тёплых стелек.

Будьте стильными, красивыми и ни в коем случае не мерзнете.

Статью подготовила стилист-имиджмейкер Александра Касаткина