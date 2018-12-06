Школьники Республики Коми выбирают чтение

Считается, что современные подростки читают мало. Виртуальное пространство затягивает их с головой, подменяя реальные чувства и эмоции, жизненные идеалы, цели, стремления бутафорской картинкой виртуального мира. Школьники Коми, участвующие в конкурсе «Живая классика», каждый год доказывают обратное – они читают!

По словам куратора конкурса «Живая классика» в Республике Коми Марины Залесской, ежегодно в конкурсе участвует 60 школьников из 20 муниципальных образований Республики Коми. Итого за 7 лет приняли участие 420 ребят. Ими прочитано 271 произведение 136 авторов, из которых только 14 зарубежных, приятно отметить в числе популярных к прочтению произведений писателей Республики Коми Елены Габовой и Нины Куратовой.

Часто выбор произведения для конкурса – это общая работа родителей, педагогов и ребенка. Найти подходящую книгу можно только прочитав её полностью, пропустив через себя, и тогда прочтение её перед классом или жюри будет искренним, проникновенным. Но много ли школьников выбирают классику для своего личного, внеклассного чтения?

«Если говорить о подростках, – рассказывает Евгений Торлопов, генеральный директор книготорговой компании «Бук-Регион», – то чаще всего они покупают книги, посвященные биографии известных людей. Например, летом пользовалась популярностью книга «Стивен Хокинг», посвященная его исследованиям. В ассортименте наших магазинов есть интересный сборник преданий о происхождении народов России — «Сказки русских инородцев». Сборник рассказывает от том, насколько едина, но и разнообразна культура народов, проживающих на одной земле. Первое издание книги вышло еще в 1890 году, как результат экспедиции профессора-этнографа Веры Харузиной в Сибирь и Поволжье, Прибалтику, Финляндию и Кавказ. Если бы я участвовал в конкурсе, непременно выбрал бы эту книгу».

В этом году книготорговая компания «Бук-Регион» подхватила эстафету у библиотек и приняла участие в «Неделе «Живой классики» в Республике Коми. В 3 магазинах сети подготовлена специальная выкладка книг, которые могут выбрать участники конкурса для своих выступлений. Адреса магазинов, участвующих в акции:

г. Сыктывкар, улица Коммунистическая, 18

г. Сыктывкар, Покровский бульвар, 5

г. Сыктывкар, улица Ленина, 80

В помощь конкурсантам «Живой классики» и не только, сотрудники магазинов составили список книг, которые могут быть интересны и полезны современным подросткам.

Г. Х. Андерсен «Буря перемещает вывески и другие сказки»

А.Афанасьев «Народные русские сказки»

В. Брагин «В стране дремучих трав»

Н. Гоголь «Пропавшая грамота»

Б. Житков «Что бывало. Рассказы»

Ю. Коваль «Капитан Клюквин»

К. Паустовский «Заячьи лапы»

Дж. Свифт «Путешествия Гулливера»

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

В.Ян «Юность полководца»

М. Горький «Детство»

Ф. Стендаль «Жизнь Леонардо да Винчи»

«Коми. Народные сказки»

Напомним, что Конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит в России в восьмой раз. По условиям конкурса, участниками могут стать ученики 5-11 классов. Подростки соревнуются в чтении наизусть фрагментов из любимых прозаических произведений. Конкурс проходит в несколько этапов: классный, школьный, районный, региональный, всероссийский и международный финалы в «Артеке» и суперфинал на Красной площади. Конкурс проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Генеральный партнер проекта – компания «Норникель», генеральный спонсор – ГК «Просвещение». Прием заявок на Международный конкурс «Живая классика» 2019 уже стартовал на сайте проекта https://youngreaders.ru Регистрация участников продлится до 25 января.