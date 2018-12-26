Команда «Ренессанс» из Коми приняла участие в финальном этапе акции «Молодежки ОНФ» «Уличный красава»

Команда из Республики Коми «Ренессанс» сыктывкарской школы №38 выступила в Сочи в финальном этапе всероссийской акции по дворовому футболу 5х5 «Уличный красава», которую провела «Молодежка ОНФ». Ранее команда из Сыктывкара стала победителем регионального этапа акции, а затем межрегионального в Великом Новгороде и достойно представила республику на играх федерального уровня, войдя в число 21 сильнейшей команды.

Представители «Молодежки ОНФ» в Республике Коми рассказали, что команде «Ренессанс» из Сыктывкара не хватило всего одного забитого гола в разнице забитых и пропущенных голов, чтобы выйти из групповых отборочных игр в Сочи в финальную стадию и побороться за победу и призовые места, которые были разыграны на олимпийском стадионе «Фишт».

«Конечно, правильные слова, что главное не победа, а участие, но все равно обидно: ведь буквально одного гола не хватило. Мы в Сочи сыграли три матча – два выиграли, один проиграли. Команды все были сильными, потому что это победители региональных и межрегиональных этапов. Хочу сказать, что «Уличный красава» – одна из лучших акций, которые я знаю. Потому что для обыкновенных мальчишек, играющих в футбол в своих дворах, такая акция – стимул дальше продолжать заниматься спортом», – отметил капитан сыктывкарской команды «Ренессанс» Александр Вахнин.

Участники сыктывкарской команды «Ренессанс» познакомились с Сочи, в том числе с олимпийскими объектами. По словам Вахнина, все очень понравилось, много хороших впечатлений. Он также отметил, что после финала популярный рэп-исполнитель Стим исполнил гимн «Уличного красавы» – композицию «Только вперед».

«Очень рады за ребят из Республики Коми. Они показали бойцовский характер, достойно представили свою родную школу, Сыктывкар и весь регион в Сочи и в ходе всей акции. Молодцы! Занятие и увлеченность спортом, несомненно, помогут ребятам в их дальнейшей жизни. А команда «Молодежки ОНФ» в Коми будет готовиться к организации следующих стартов «Уличного красавы» в республике: акция по всей стране пройдет летом 2019 г.», – прокомментировала координатор «Молодежки ОНФ» в Коми Анастасия Широченко.

Общественники сообщили, что всего в 2018 г. в акции «Уличный красава» приняли участие 3420 дворовых команд и около 35 тыс. игроков. Заключительные отборочные игры прошли на многофункциональной арене «Ледяной куб» в Сочи. Решающие матчи за призовые места прошли на олимпийском стадионе «Фишт». Победителями акции «Уличный красава» в возрастной группе 14-15 лет стала команда «Альфа» из елизовской школы №8 Камчатского края, в возрастной группе 16-17 лет – команда «Инаркой» из селений Инаркой и Курп Кабардино-Балкарской Республики. Победители завоевали главный приз акции – сертификат на установку современной футбольной площадки в своем дворе и получили хрустальные кубки.