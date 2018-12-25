Активисты Народного фронта в Коми подняли проблему вывоза отходов в Туръе

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми обратили внимание на ситуацию с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) в сельском поселении Туръя Княжпогостского района. Жители и глава поселения обратились за помощью в ОНФ. Общественники подняли вопрос на круглом столе по проблеме обращения с ТКО в Госсовете Республики Коми.

Жители Туръи – сельского поселения, куда входят само село Туръя, поселки сельского типа Брусничный, Ветью, деревни Весляна, Евдино, Кони и Луг сообщили, что после того, как в Коми заработал региональный оператор по обращению с ТКО, они получили первые счета за вывоз мусора за ноябрь – 50 руб. с каждого человека. Однако услуги по вывозу отходов не оказываются. «Люди возмущены такой ситуацией, не понимают, почему должны платить за «воздух», – пояснила жительница Людмила Шестернина. Граждане рассказали, что в населенных пунктах не видели мусороуборочную технику, нет контейнеров, куда можно складировать мусор для последующей вывозки.

Глава сельского поселения Туръя Анатолий Шлопов сообщил, что существует транспортная проблема с райцентром. По этой причине региональный оператор пока не может наладить вывоз мусора. Однако, как отметил глава поселения, для местных жителей, вынужденных оплачивать несуществующие услуги, это не служит оправданием.

Жители и глава сельского поселения рассказали активистам ОНФ в Коми, что договоры о предоставлении услуги по вывозу ТКО с жителями подписаны не были. При этом ранее в ходе «прямой линии» в Республиканской общественной приемной главы Коми представители министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и тарифов республики сообщили, что вывоз мусора из частного сектора должен осуществляться на основе прямых договоров жильцов с региональным оператором.

«ОНФ в Коми поднял проблему в Туръе на круглом столе в Государственном совете Республики Коми, посвященном проблемам ТКО. Вопрос общественников затрагивает жителей и экологию не только в Туръе, но и в других труднодоступных сельских поселениях республики, что нашло подтверждение в ходе круглого стола. В итоге активисты Народного фронта были услышаны, а со стороны регионального оператора и органов власти последовала конкретная реакция», – отметила член регионального штаба ОНФ в Коми Валентина Анфилатова.

Начальник управления регионального оператора компании «Ухтажилфонд» Владимир Киселев на круглом столе признал существование проблемы с ТКО в Туръе, а также в других труднодоступных населенных пунктах региона. Он сообщил, что возьмет вопрос на свой контроль.

На встрече в Госсовете Коми активисты ОНФ озвучили инициативу о том, что в случае невозможности на данный момент решить вопрос с вывозом ТКО в Туръе и других труднодоступных населенных пунктах, плату местным жителям за вывоз отходов не начислять до решения проблемы. Также было озвучено предложение главы Усть-Куломского района о введении дифференцированного тарифа для труднодоступных территорий, где вывоз ТКО региональным оператором осуществляется нерегулярно. Заместитель министра энергетики, ЖКХ и тарифов Республики Коми Анна Тюрнина пообещала рассмотреть вопросы.

«Активисты ОНФ в Коми продолжат мониторинг ситуации с вывозом и надлежащей утилизацией ТКО в регионе», – отметила Анфилатова.