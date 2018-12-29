Активисты ОНФ в Коми продолжают проводить акцию «Новогоднее чудо»

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в преддверии новогодних праздников продолжают в регионе всероссийскую акцию «Новогоднее чудо». Общественники и волонтеры проекта Народного фронта «Равные возможности – детям» поздравили с праздником, подарили подарки и представили новогодние костюмированные представления воспитанникам Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и пациентам Республиканской детской клинической больницы в Сыктывкаре.

Общественники напомнили, что в рамках акции «Новогоднее чудо» по всей стране активисты ОНФ посещают детские лечебные и социальные учреждения, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, чтобы вручить детям подарки, поздравить их с Новым годом и организовать праздничные представления со сказочными героями.

Активисты ОНФ в Коми отметили, что очередные этапы акции «Новогоднее чудо» прошли с участим волонтеров проекта Народного фронта «Равные возможности – детям»: педагогами и учащимися коллектива объединения юных аниматоров «Мастер игры» Дворца творчества детей и учащейся молодежи Сыктывкара.

«Акция в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Сыктывкаре прошла очень хорошо. Дети играли, веселились. Приятно, что, как и любая новогодняя программа, она завершилась сладкими подарками от активистов Общероссийского народного фронта. У меня, как педагога, и ребят, с которыми работаю, главный девиз – дарить добро! Особенно это важно детям, которые нуждаются в особой поддержке и внимании», – подчеркнула волонтер проекта ОНФ «Равные возможности – детям» в Коми, руководитель объединения юных аниматоров «Мастер игры» Елена Белова. Она отметила, что такие акции важны также своим образовательным аспектом: все участники учатся быть добрыми и отзывчивыми.

Общественники рассказали, что в ходе акции ОНФ «Новогоднее чудо» в Республиканской детской клинической больнице в Сыктывкаре волонтеры проекта Народного фронта «Равные возможности – детям» показали программу «Кокля-Мокля против Нового года» (Кокля-Мокля в коми мифологии – лесной дух, кикимора). Кокля-Мокля спорит с Дедом Морозом, выступает против праздника, но добро побеждает и Новый год приходит ко всем, отметили участники акции. Активисты ОНФ в Коми передали сладкие подарки детям.

«Самая главная цель – верить в чудеса и добрые поступки. Акция ОНФ «Новогоднее чудо» доносит до всех, что нужно быть неравнодушными к остальным людям», – подчеркнула Белова.

Общественники сообщили, что акция ОНФ «Новогоднее чудо» в Коми будет продолжена и после Нового года: во время праздничных каникул активисты Народного фронта посетят воспитанников детского дома №3 Сыктывкара, поздравят их с Новым годом и организуют совместно с игровым клубом «Мир виртуальной реальности» просмотр научно-познавательных фильмов с помощью специальных шлемов. А до этого общественники в рамках акции ОНФ «Новогоднее чудо» побывали в Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом колледже имени И. Куратова, где вместе со студентами изготовили новогодние сувениры для жителей отдаленных сельских районов: в новогодние каникулы студенты колледжа в своих родных поселках и населенных пунктах поздравят ветеранов и передадут подарки.