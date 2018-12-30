Активисты ОНФ в Коми присоединились к акции «Снежный фронт»

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми присоединились к всероссийской акции ОНФ «Снежный фронт», в рамках которой приступили к мониторингу эффективности работы городских и дорожных служб, управляющих компаний по уборке снега на улицах городов с целью обеспечения безопасности и снижения травматизма населения в зимний период.

Общественники сообщили, что в рамках мониторинга зафиксировали ненадлежащее содержание крыш домов в центре Сыктывкара: наледи и сосульки свисают с кровли домов №6 и №4 по улице Советской. Активисты ОНФ в Коми отметили, что дома с не чищенными крышами примыкают к тротуару, что опасно для людей.

«Обращаем внимание на то, что недостатки отмечены в историческом центре города. Общественники также проверили улицы Оплеснина, Орджоникидзе, Октябрьский проспект – там опасных наледей и сосулек не зафиксировано. Это говорит о том, что одни управляющие компании ответственно относятся к своим обязанностям, а другие – нет. Считаем, что обслуживающие организации должны срочно принять меры в целом во всем городе по приведению крыш в порядок. Информацию направили в администрацию Сыктывкара для принятия мер и организации постоянного контроля работы управляющих компаний по содержанию крыш в зимний период», – прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ Елена Шумилова.

Представитель Народного фронта в Коми отметила, что мониторинг «Снежный фронт» стартовал в преддверии новогодних праздников и продлится до 1 марта. В первую очередь активисты ОНФ, эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», а также Центра мониторинга благоустройства городской среды проверят состояние подходных путей к социальным учреждениям – больницам, детским садам, школам, учреждениям культуры.

«Общественники также обратят внимание на сельские территории, там ситуация с содержанием крыш домов и очисткой от снега территорий социальных учреждений, как правило, хуже», – пояснила Шумилова.

Активисты ОНФ в Коми сообщили, что особенно усилят мониторинг в новогодние школьные каникулы: оперативно будут сигнализировать местным властям о потенциально опасных ситуациях в связи с не чищенными крышами от снега и льда, а также о неубранных от снега территориях школ, детских садов и других социальных объектов.