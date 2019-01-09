Активисты ОНФ в Коми подвели итоги акции «Новогоднее чудо»

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми подвели итоги всероссийской акции ОНФ «Новогоднее чудо». В новогодние каникулы общественники поздравили с Новым годом воспитанников детского дома №3 Сыктывкара и совместно с игровым клубом «Мир виртуальной реальности» организовали просмотр мультфильмов и научно-познавательных фильмов с помощью специальных электронных шлемов.

До этого представители ОНФ побывали в Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом колледже имени И. Куратова, где вместе со студентами изготовили новогодние сувениры для жителей отдаленных сельских районов: в новогодние каникулы студенты колледжа в своих родных поселках и населенных пунктах поздравили ветеранов и передали подарки.

Общественники также рассказали, что в ходе акции «Новогоднее чудо» в преддверии Нового года организовали новогодние костюмированные представления для воспитанников Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и пациентов Республиканской детской клинической больницы в Сыктывкаре.

«Активисты ОНФ в Коми провели акцию «Новогоднее чудо» для тех, кто особенно нуждается в поддержке, нуждается в теплых впечатлениях и радости. По всей республике в преддверии Нового года и в новогодние каникулы общественные организации, предприятия, волонтеры и обычные граждане проводили такую нужную работу. Представители Народного фронта внесли свою лепту в это общее хорошее дело. Общественники продолжат поддержку детям и ветеранам и после праздничных дней», – отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ Елена Шумилова.

Общественники рассказали, что в ходе акции «Новогоднее чудо» в детском доме №3 Сыктывкара ребята получили незабываемые впечатления от просмотра мультфильмов и познавательных фильмов с помощью очков виртуальной реальности. В детском доме проживают ребята разных возрастов: младшие воспитанники погрузились в мир мультфильмов, а старшие с интересом познакомились с познавательными фильмами в ярком и необычном формате, что поможет им в учебе.

Педагоги детского дома отметили большой интерес ребят к формату виртуальной реальности и поблагодарили ОНФ в Коми и игровой клуб «Мир виртуальной реальности» за проведение такой необычной и интересной акции.

Активисты Народного фронта в ходе акции «Новогоднее чудо» подарили детям сладкие подарки. Общественники сообщили, что продолжат организацию мероприятий для детей с использованием очков виртуальной реальности: представители ОНФ в Коми задействуют данный формат для просмотров учебных фильмов в рамках проекта Народного фронта «Равные возможности – детям», направленного на развитие дополнительного образования для детей и подростков.