Активисты ОНФ в Коми на съезде Народного фронта выступили за изучение языков народов России в школах

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми на съезде ОНФ в Москве приняли участие в обсуждении вопросов на тематической площадке «Образование» и выработали предложения для их решения.

Основная часть съезда прошла в формате антиконференции. Общественники пояснили, что столь необычное название формата объясняется тем, что он не содержал традиционных атрибутов: президиума, докладчиков, вместо этого шел прямой диалог всех участников.

Член регионального штаба ОНФ в Коми, заслуженный учитель республики Мария Кузьбожева рассказала, что на съезде была организована работа на 12 тематических площадках, соответствующих национальным проектам, определенным новым «майским указом» президента России, лидера ОНФ Владимира Путина. Данные направления развития являются наиболее значимыми и чувствительными для простых людей, отметили общественники.

«Моей тематической площадкой, конечно, стало «Образование». Из числа участников площадки были образованы экспертные группы. Мы с представителями Института национальных проблем образования Республики Татарстан выступили с предложением о сохранении изучения языков народов России в школах страны», – сообщила Кузьбожева.

Она отметила, что выработанные предложения были оформлены в письменном виде через специально предусмотренные формы тематических площадок съезда, в которых были обозначены цели, задачи и приоритеты «майского указа» по всем 12 направлениям. Активисты ОНФ в Коми совместно с педагогами кадетского корпуса Ростова-на-Дону также обсудили региональные модели центров по выявлению и поддержке одаренных детей.

Общественники сообщили, что модераторы каждой тематической площадки съезда оперативно переносили предложения на большие форматы, чтобы все могли видеть инициативы участников.

«Форма организации съезда позволила каждому из нас почувствовать себя причастным и ответственным за то, что «майский указ» положительно скажется на самочувствии граждан нашей страны, на развитии регионов. Внутреннее понимание, что мы вместе, мы в ответе – это чувство, объединившее всех участников грандиозного мероприятия, особенно ярко проявившееся, когда к нам вышел президент России, лидер ОНФ Владимир Путин», – поделилась впечатлениями Кузьбожева.