Представители команды «Молодежки ОНФ» в Коми рассказали об участии в съезде Народного фронта

Представители команды «Молодежки ОНФ» в Республике Коми приняли участие в съезде Общероссийского народного фронта в Москве. В масштабном всероссийском мероприятии приняли участие 4 тыс. человек, из них более 1,5 тыс. – это молодые люди.

Молодежное направление Народного фронта в республике на съезде представляла координатор «Молодежки ОНФ» в Коми Анастасия Широченко. На мероприятии была организована отдельная площадка «Молодежки ОНФ», где участники обсудили проекты, которые реализуются в регионах, отобрали успешные практики, обменялись опытом.

«Масштабная всероссийская площадка съезда Общероссийского народного фронта – это хорошая практика для того, чтобы по максимуму собрать всю большую команду «Молодежки ОНФ». Это время, чтобы поделиться подходами в работе и определиться с планами на будущее. В очередной раз могу сказать, что я горжусь, что являюсь частью этой огромной команды, частью этой большой семьи», – сказала Широченко.

Представители команды «Молодежки ОНФ» в Коми рассказали о своей деятельности с августа 2017 г. Так, все больше молодых людей в республике вливаются в проект Народного фронта «За честные закупки», эксперты ОНФ в Коми на регулярной основе проводят учебные семинары со студентами региона по данному направлению. Есть и конкретный результат: благодаря вмешательству общественников исправлено несоответствие работ на сумму порядка 1 млн руб. условиям контракта по благоустройству дворов в городе Емва Княжпогостского района.

Молодые общественники в регионе приняли участие в восстановлении заброшенного стадиона технических видов спорта в Сыктывкаре и организации там первых в регионе автомобильных соревнований по зимнему дрифту. В административном центре Республики Коми общественники обновили баскетбольную площадку в городском парке имени Кирова. В рамках всероссийской акции «Класс доброты» участники команды «Молодежки ОНФ» в Коми провели занятия для воспитанников сыктывкарского детского дома №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и школьников отдаленного поселка Сыня Печорского района.

Участники команды «Молодежки ОНФ» в Коми также рассказали, что в рамках проекта Народного фронта «Равные возможности – детям» организовали для сыктывкарских школьников занятие по изготовлению подарков ко Дню матери. А в ходе акции «Диалоги с героями» участники команды «Молодежки ОНФ» в Коми стали модераторами встречи сыктывкарских школьников с героями Российской Федерации Вячеславом Бочаровым и Владимиром Шарпатовым, Героем Советского Союза Валерием Бурковым.

Представители команды «Молодежки ОНФ» в Коми отметили, что на съезде Народного фронта были приняты планы по расширению общественно полезных дел, социальных проектов, акций и молодежных инициатив по всей стране.