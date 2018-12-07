Активисты ОНФ в Коми держат на контроле предоставление соцподдержки пенсионерке из Ухты

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми отреагировали на поступивший через «красную кнопку» ОНФ сигнал о том, что пенсионерке и инвалиду II группы Павлине Маслиевой из Ухты не оказываются меры социальной поддержки. По инициативе общественников специалисты Центра по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения (ЦСЗН) города Ухты провели проверку и сообщили о принятых мерах.

В ходе проверки сотрудники ЦСЗН Ухты встретились с 94-летней Маслиевой, которая в юном возрасте во время Великой Отечественной войны пережила немецкую оккупацию в Сталинграде. Пожилая женщина проживает вместе со своей 60-летней дочерью-пенсионеркой, также инвалидом II группы, Дарьей Обуховой.

В ЦСЗН общественникам сообщили, что дали женщинам разъяснение по всем вопросам. Так, для выдачи Маслиевой удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, которая, со слов родных, привлекалась во время оккупации к трудовым работам, необходимо обратиться в отдел Военного комиссариата Республики Коми в Ухте, где сделают запрос в Министерство обороны Российской Федерации. Представители ЦСЗН проинформировали, что на основании заявления пенсионерки ей предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в полном объеме по категории «Инвалид II группы» в соответствии с действующим законодательством.

«Дополнительно сообщаем о том, что в целях поздравления и выделения материальной помощи к празднованию 74-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне Маслиевой принято решение о ходатайстве в Совет ветеранов Ухты. Данный вопрос взят под контроль», – сообщила директор ЦСЗН Ухты Ольга Максимова.

«Региональное отделение ОНФ в Коми также проинформировало о ситуации правительство Республики Коми. Работа «красной кнопки» Общероссийского народного фронта и принятие мер строятся во всех субъектах РФ во взаимодействии с региональными властями. Такая система работы общественников и органов власти показывает свою эффективность», – прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Ольга Федулова.

Общественники сообщили, что ранее они отреагировали на сигнал через «красную кнопку» ОНФ об укладке асфальта в снег в Воркуте. В правительстве республики ситуацию взяли под контроль и сообщили о том, что администрация Воркуты будет осуществлять мониторинг уложенного асфальта: если в дальнейшем будут выявлены недостатки проведенного ремонта, подрядчик должен будет их устранить.