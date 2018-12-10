Команда юных футболистов из Коми завоевала путевку в финал спортивной акции «Молодежки ОНФ» «Уличный красава» в Сочи

Команда из Республики Коми «Ренессанс» сыктывкарской школы №38 стала победителем межрегионального этапа спортивной акции «Молодежки ОНФ» «Уличный красава» в Великом Новгороде. Турнир прошел с участием победителей этапов из всех регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Команда юных футболистов из Коми после победы в межрегиональном этапе акции «Молодежки ОНФ» теперь примет участие во всероссийском финале «Уличного красавы», который состоится в конце декабря 2018 г. на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.

Представители команды «Молодежки ОНФ» в Коми рассказали, что турнир по дворовому футболу «Уличный красава» проходит в двух возрастных группах – 14-15 и 16-17 лет. Команда «Ренессанс» учащихся школы №38 Сыктывкара одержала победу в рамках межрегионального этапа СЗФО в возрастной группе 14-15 лет. В ноябре 2018 г. они победили в региональном этапе, прошедшем в административном центре Республики Коми.

Тренер юных сыктывкарских футболистов Сергей Моисеев сообщил, что ребята очень старались, потому что была сильная мотивация: представился шанс поехать в Сочи, и ребята его реализовали. Наставник отметил, что игры были серьезными: две встречи команда из Коми выиграла по пенальти, в том числе финал межрегионального этапа турнира у команды из Ленинградкой области.

«Нереально счастливы. Даже не могли подумать о том, что выиграем на Северо-Западе, что поедем в Сочи. Очень счастливы и рады. На нашу победу повлиял тот факт, что мы не только на поле команда, но и в жизни. Мы много лет знакомы и очень дружим. На поле мы хорошо чувствуем друг друга», – поделился капитан сыктывкарской команды-победительницы Александр Вахнин.

Активисты Народного фронта в Коми рассказали, что спортивная акция «Молодежки ОНФ» «Уличный красава» стартовала 15 октября 2018 г. во всех регионах страны, в ней принимают участие около 35 тыс. непрофессиональных футболистов из более 3 тыс. дворовых футбольных команд.

«Всероссийская футбольная акция «Уличный красава» проводится с целью мотивировать подростков вести здоровый образ жизни, предоставить возможность проявить себя в спорте в формате дворового футбола. Финал пройдет на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи в конце декабря 2018 года. Главный приз турнира – сертификат на установку футбольного поля в муниципальном образовании рядом с домом команды-победительницы», – сказала координатор «Молодежки ОНФ» в Коми Анастасия Широченко.

Представители ОНФ в Коми отметили, что в проведении акции «Молодежки ОНФ» «Уличный красава» принимает участие Ассоциация студенческих спортивных клубов России, региональный этап акции в Коми прошел с участием министерства физической культуры и спорта Республики Коми.