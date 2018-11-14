Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» стал лауреатом премии «Сделано в России»

Специальный приз юбилейной премии проекта «Сноб» «Сделано в России» вручили Международному конкурсу юных чтецов «Живая классика». Премия присуждается за достижения в области литературы, кино и театра, а также бизнеса, музейного дела, науки и технологий, благотворительности и медиа.

Конкурс чтецов «Живая классика» — на сегодняшний день самый масштабный детский литературный проект в России. За восемь лет в нем приняли участие несколько миллионов подростков со всего мира. По условиям конкурса ученики 5-11 классов читают вслух отрывки из прозаических произведений. Те, кто успешно преодолевают отборы в классном, школьном, районном и региональном турах, получают путевку в МДЦ «Артек» и возможность выступить на Красной площади во время суперфинала. Конкурс проходит под патронатом Министерства просвещения и при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Генеральный партнёр проекта – компания «Норникель», генеральный спонсор – ГК «Просвещение». Партнеры проекта: МДЦ «Артек», ГИТИС, Национальный Фонд Поддержки Правообладателей, Телеканал «Россия-Культура», Радиостанция «Эхо Москвы», «Учительская газета», «Известия», «Социальный навигатор: Россия сегодня».

«Конкурсу восемь лет, – заметила на церемонии вручения премии президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова. – И сегодня он проходит в 80 странах. В Австралии, Аргентине, Америке дети читают прозу на русском языке. Тем не менее, этот конкурс, действительно, сделан в России. Поэтому для нас очень важна эта премия».

Прием заявок на Международный конкурс «Живая классика» 2019 уже стартовал на сайте проекта https://youngreaders.ru Регистрация участников продлится до 25 января.