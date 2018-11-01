Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» стал победителем конкурса Президентских грантов

Накануне общероссийских праздников Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» спешит поделиться радостной новостью. В этом году на победу во втором конкурсе президентских грантов 2018 претендовало рекордное количество проектов — «Живая классика» оказалась в числе победителей.

31 октября Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества подвел итоги второго конкурса и определил победителей. Участие в конкурсе приняли объединения, некоммерческие организации из всех без исключения регионов России, всего поступило 9843 заявки. В прошлом году «Живая классика» впервые получила Президентский грант и смогла расширить свои возможности, например, привлечь к проекту не только читающих, но и пишущих детей, организовав «Детскую редакцию».

Президент Фонда «Живая классика» Марина Смирнова: «Финансовая поддержка необыкновенно важна для проекта, потому что она даёт возможность проекту развиваться, выходить на качественно новый уровень. Но поддержка Фонда Президентских грантов гораздо существеннее: Фонд помогает организационно, информационно, сотрудники фонда консультируют, помогают структурировать и систематизировать проект, учат планировать и анализировать результаты своей работы. Ну и конечно, поддержка Фонда Президентских грантов даёт ощущение востребованности, уверенности в том, что наша работа полезна».

Напомним, что Конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит в России в восьмой раз. По условиям конкурса, участниками могут стать ученики 5-11 классов. Подростки соревнуются в чтении наизусть фрагментов из любимых прозаических произведений. Конкурс проходит в несколько этапов: классный, школьный, районный, региональный, всероссийский и международный финалы в «Артеке» и суперфинал на Красной площади. Генеральные партнеры конкурса – ГК «Просвещение» и компания «Норникель». Прием заявок уже стартовал на сайте проекта https://youngreaders.ru Приём заявок на участие продлится до 25 января.

За 10 лет своего существования фондом «Живая классика» реализовано более 50 масштабных культурных и образовательных проектов в России и за рубежом. Наиболее известные среди них — Международный конкурс юных чтецов «Живая классика», фестиваль «Петербургский текст», форум «Империя. Четыре измерения Андрея Битова», конкурс «Литературный след». Фонд осуществляет свою деятельность в 85 регионах России и 80 странах мира.