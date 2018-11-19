«Библиотека – это уют и тепло»: в библиотеках Республики Коми начинаются дни «Живой классики»

С 19 по 25 ноября во всех регионах России пройдет «Неделя «Живой классики» в библиотеках». Мероприятия, подготовленные библиотеками в рамках этой акции, помогут расширить читательский кругозор подростков, а конкурсантам «Живой классики» определиться с выбором книги для соревнований.

От маленького чукотского села Нешкан до мегаполисов Москвы и Петербурга – каждая библиотека-участница приготовила что-то особенное своим гостям. В Республике Коми «Неделя «Живой классики» пройдет в МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Воркуты. Полный список библиотек доступен по ссылке

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yw5t2MYHy8ajCyng6gxH_HifCS7zR54ElP4KSEkhXNs/htmlview

Накануне акции мы опросили суперфиналистов «Живой классики» о том, с чем для них ассоциируется пространство библиотеки и чем, как им кажется, в него можно завлечь современного школьника.

Екатерина Жигульская, суперфиналист конкурса «Живая классика» 2018:

«На мой взгляд, подростка может привлечь только обстановка и атмосфера. Он должен ходить в библиотеку, как к себе домой. Безусловно, там должно быть большое количество книг. Хотя, с другой стороны, некоторых в библиотеку и не затащишь. Должно быть какое-то внутреннее желание, рвение. Для меня библиотека – это что-то неизведанное. У меня дома есть маленькая библиотека, с красивыми стеллажами, уютным диваном и папиной коллекцией пивных кружек. Поэтому лично для меня это всегда уют, тепло, дом».

Валентина Логинова, суперфиналист конкурса «Живая классика» 2018:

«Не знаю, что на счёт других, но меня привлекают в библиотеках именно книги. Этот запах миллионов книг, эти длинные коридоры полок, на которых хранятся вековые знания. Я считаю, что наличие каких-то сверхтехнологий совершенно не обязательно. Мне больше нравятся библиотеки, в которых упор делается именно на наличие книг. Могу точно сказать, что моя любимая библиотека – это библиотека во дворе Дома детского и юношеского творчества. Потому что там очень много интересных книг, библиотекари могут помочь подобрать что-то, что тебе действительно понравится. И, конечно же, меня с этой библиотекой связывают очень теплые воспоминания. Именно с неё в 5 лет начался путь, по которому я и сейчас продолжаю идти. Здесь мне рассказали о конкурсе «Живая классика», здесь в меня поверили как в творческую личность. И я безмерно благодарна людям, которые там трудятся».

Виталий Сорокин, суперфиналист конкурса «Живая классика» 2017:

«Библиотека является таким местом, в котором ты можешь почувствовать себя первооткрывателем и настоящим путешественником не только в мир чувств и переживаний, но и во вселенную научных знаний. Благодаря библиотеке человек имеет представление о своем прошлом и настоящем. Как мне кажется, привлечь подростка в библиотеки может непосредственно педагог, заинтересовав его рассказами о героях художественных произведений. Посредством этих рассказов подростку будет любопытно провести параллель между своими мыслями и мыслями персонажей, фигурирующих в творчестве авторов разных эпох».

Напомним, что Конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит в России в восьмой раз. По условиям конкурса, участниками могут стать ученики 5-11 классов. Подростки соревнуются в чтении наизусть фрагментов из любимых прозаических произведений. Конкурс проходит в несколько этапов: классный, школьный, районный, региональный, всероссийский и международный финалы в «Артеке» и суперфинал на Красной площади. Конкурс проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Генеральный партнер проекта – компания «Норникель», генеральный спонсор – ГК «Просвещение». Прием заявок на Международный конкурс «Живая классика» 2019 уже стартовал на сайте проекта https://youngreaders.ru Регистрация участников продлится до 25 января.