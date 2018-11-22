Активисты Народного фронта в Коми рассказали участникам слета школьников «Свой голос в СМИ» о «Молодежке ОНФ»

Эксперты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в формате учебного интервью рассказали о «Молодежке ОНФ» участникам профильного слета регионального отделения Российского движения школьников (РДШ) по информационно-медийному направлению «Свой голос в СМИ». Слет проходит в детском оздоровительно-образовательном центре «Гренада» в Сыктывдинском районе с 17 по 23 ноября. Общественники поделились своим опытом журналисткой работы.

Слет «Свой голос в СМИ» собрал из 11 муниципалитетов региона 130 ребят в возрасте от 9 до 17 лет, которые увлечены информационным направлением, пробуют себя в журналистике не только в школьных стенгазетах, но и профессиональных детских и юношеских изданиях республики.

Ведущей одной из площадки слета «Свой голос в СМИ» стала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми, телевизионный журналист, победитель конкурса ОНФ «Правда и справедливость» Елена Шумилова.

«Поделиться журналистским опытом с молодежью, у которой есть тяга к этому, – важная работа. На встрече увидела, что у ребят неподдельный, искренний интерес к журналистике. Они уже умеют правильно задавать вопросы, знают основы профессиональной журналистики. Это необходимо развивать. Я сама прошла журналистскую школу. Понимаю, как важно, чтобы был грамотный наставник, который может заразить интересом к этой профессии. Мы вместе с другими коллегами из СМИ, как старшие товарищи готовы вести эту работу, готовы делиться опытом», — прокомментировала Шумилова.

Она отметила, что ребятам лекции не нужны, им важно, чтобы было прямое общение, когда они сами могут включиться в процесс. Именно так была построена работа на площадке, которую провела представитель ОНФ в Коми.

Активисты Народного фронта в Коми сообщили, что на слете организовали учебное интервью, в ходе которого общественники рассказали ребятам о работе «Молодежки ОНФ», о творимых добрых делах молодых общественников. Например, рассказали о том, как команда «Молодежки ОНФ» в Коми проводит акцию «Класс доброты» по созданию благоприятной среды для развития школьников, их участия в познавательных и созидательных делах: для этого общественники проводят с детьми различные познавательные мастер-классы, игры и викторины.

Общественники также поделились опытом участия в конкурсе «Не жди перемен! Твори перемены!»: так, представители команды «Молодежки ОНФ» в Коми обновили баскетбольную площадку в городском парке имени С.М. Кирова в Сыктывкаре, приняли участие в восстановлении сыктывкарского стадиона технических видов спорта в микрорайоне Лесозавод. Активисты Народного фронта отметили, что не ждать, а творить перемены необходимо постоянно и призвали участников слета всегда следовать этому примеру.

По итогам работы площадки слета координатор РДШ в регионе Василий Андреев высоко оценил участие активистов ОНФ в Коми в слете «Свой голос в СМИ».

«Творить добрые дела – основа настоящей журналисткой работы. Поэтому не случайно представители СМИ являются главными помощниками Народного фронта в Коми: очень многие поднятые общественниками острые вопросы решаются благодаря поддержке журналистов республики. Важно привлечь в отрасль новые молодые кадры. Поэтому активисты ОНФ будут продолжать делиться с молодежью опытом журналистской работы», — подытожила Шумилова.