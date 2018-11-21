В Коми продолжается акция ОНФ «Зарядка с чемпионом»

В Республике Коми продолжается всероссийская акция Общероссийского народного фронта «Зарядка с чемпионом», которая проводится в рамках тематической площадки ОНФ «Демография» и проекта Народного фронта «Легенды спорта – детям». Очередную зарядку для всех желающих провел в сыктывкарском фитнес-центре «Здоровье» мастер спорта России по вольной и греко-римской борьбе, бронзовый призер чемпионата мира 2014 г. и чемпион России 2015 г. по вольной борьбе среди ветеранов, судья всероссийской категории Эдуард Слесаренко.

Участниками «Зарядки с чемпионом» стали сыктывкарские школьники разных возрастов, тренеры по фитнесу и посетители спортивного центра. Общественники пояснили, что мероприятию на улице, где могло быть больше желающих заниматься физкультурой, мешает установившаяся морозная погода в регионе. Но в спортивном зале в ходе акции Народного фронта никому не было скучно: ребята и взрослые получили прекрасный заряд бодрости.

Эдуард Слесаренко показал участникам различные универсальные физические упражнения, полезные как для начинающих физкультурников, так и для спортсменов в качестве хорошей разминки и настроения, тем более зарядка происходила под бодрую музыку.

«Зарядка с чемпионом» – шикарная акция ОНФ. Ведь молодежи нужно чаще пропагандировать здоровый образ жизни. В первый раз участвую в такой акции. В борьбу меня привел друг, когда мне было 10 лет. В спорте немаловажный элемент – отношение тренера. И уже в школьном возрасте я входил в сборную Коми», – прокомментировал Слесаренко.

Он отметил важность физической формы для любого развитого человека, так как это формирует уверенность, в том числе психологическую, что делает человека ответственным в поступках.

Общественники рассказали, что акция ОНФ «Зарядка с чемпионом» проходит во всех регионах страны, в ней принимают участие школьники, студенты, учащиеся средних специальных учебных заведений и выдающиеся спортсмены. Спортивное мероприятие будет проходить до 12 декабря и объединит более 15 тыс. человек.

В Республике Коми в мероприятии Народного фронта также принимает участие главный тренер сборной Республики Коми по лыжным гонкам, мастер спорта международного класса, участник зимних Олимпийских игр в Нагано и обладатель золотого знака отличия ГТО Андрей Нутрихин. Спортсмен уже провел первую зарядку в Сыктывкаре, в которой приняли участие воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Северная Олимпия». Прославленный лыжник рассказал детям о том, как лично принимал участие в эстафете олимпийского огня Сочи, где был одним из факелоносцев.

«В Республике Коми прославленные спортсмены региона всегда с удовольствием принимают участие в мероприятиях ОНФ, направленных на популяризацию здорового образа жизни. Мы вместе прививаем молодым людям любовь к физкультуре. И эта работа будет продолжена», – отметил член регионального штаба ОНФ в Коми Юрий Беляцкий.