Активисты ОНФ в Коми обсудили проблемные вопросы записи к врачу через портал госуслуг в регионе

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми обсудили проблемы, с которыми жители региона сталкиваются при записи на прием к врачу через единый портал государственных и муниципальных услуг. Общественники отметили важность темы, так как в отдельных лечебных учреждениях запись ведется только через портал госуслуг.

Жительница поселка Водный, ветеран труда Валентина Денисова пожаловалась в ОНФ в Коми, что испытывает трудности при записи на прием к врачам, в том числе через портал госуслуг. Активисты Народного фронта опросили других жителей и на практике проверили возможность записи через интернет-ресурс.

В ходе исследования не удалось записаться на прием в сыктывкарскую поликлинику №2, консультативно-диагностическое отделение Коми республиканского перинатального центра, поликлинику города Воркуты, так как при выборе врача программа отвечает: «запрос не дал результатов».

Невозможно записаться на прием в Республиканскую стоматологическую поликлинику в Сыктывкаре: портал выдал информацию об отсутствии номерков. Выяснилось, что распространение номерков в поликлинику в интернете осуществляется в день приема и начинается в полночь, но онлайн-номерки быстро заканчиваются. Граждане, не успевшие записаться на прием, вынуждены обращаться в платное отделение либо пытаются получить номерок в интернете в следующую полночь. В самой стоматологической поликлинике прием ведется только через интернет-портал госуслуг, исключение делается гражданам, у которых имеются льготы.

Активисты ОНФ в Коми отметили, что сложности в работе портала госуслуг при записи на прием к врачу в республике возникают далеко не всегда. К примеру, никаких проблем у общественников не возникло при записи в сыктывкарскую поликлинику №3.

«Это говорит о том, что многие вопросы, а тем более проблемы получения номерков через портал государственных и муниципальных услуг, носят локальный характер и исправимы на местном уровне. Понимаем кадровую проблему в отрасли, но люди не должны испытывать ежедневные проблемы в «погоне» за номерками, это необходимо исправить. По данному вопросу обратились в Минздрав республики. Готовы обсуждать проблему на переговорной площадке ОНФ в Коми со всеми заинтересованными сторонами», – прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Ольга Федулова.

Опрошенные граждане сообщили, что работавший ранее на портале госуслуг телефон, который в настоящее время отсутствует на интернет-ресурсе, необходимо вернуть, так как через данную опцию оперативно осуществлялась обратная связь. Общественники обратились в Минздрав региона с просьбой возобновить работу телефонной линии.

Активисты ОНФ в Коми не оставили без внимания, что работе портала государственных и муниципальных услуг в регионе мешает ограниченный доступ в интернет во многих населенных пунктах. «В 115 населенных пунктах республики отсутствуют услуги сотовой связи. В 515 населенных пунктах отсутствует фиксированный широкополосный доступ к интернету», – отметил эксперт ОНФ в Коми Алексей Облизов.

Общественники считают, что на данном этапе во всех лечебных учреждениях в Коми необходимо сохранить формат приема пациентов и выдачу номерков через регистратуры, ведь даже там, где есть интернет, не все могут за него платить.