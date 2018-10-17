Ковалев: Взаимодействие участников лесных отношений позволяет сохранять и приумножать лесной фонд

Сдерживающим фактором развития лесного хозяйства, воспроизводства лесных ресурсов является отсутствие плотного взаимодействия между лесничими и бизнес-сообществом – крупными арендаторами лесного фонда и представителями малого бизнеса, приобретающими делянки через лесные аукционы и выполняющими лесохозяйственные работы по государственным контрактам. Об этом заявил член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Республике Коми, руководитель региональной группы общественного мониторинга Народного фронта по проблемам экологии и защиты леса, главный лесничий ГУ «Корткеросское лесничество» Михаил Ковалев.

«Для разрешения проблемы лесничим и лесопользователям необходимо совместно определять места и объемы лесохозяйственных работ, совместно определять технологии работ по лесовосстановлению и уходу за лесами. Планировать работы необходимо как минимум на год вперед, в конкурсной документации на право проведения работ по госконтрактам обязательно указывать на картографических материалах схему участков, на которых будут проводиться лесохозяйственные работы. Это сделает закупки на проведение лесохозяйственных работ прозрачными и понятными, а лесозаготовители смогут заблаговременно рассчитывать рентабельность», – прокомментировал Ковалев.

Представитель ОНФ в Коми отметил, что для воспроизводства лесных культур также требуется пересмотреть существующие технологии подготовки почвы в лесу: основным критерием должно стать удобство и низкая стоимость таких работ.

«К примеру, есть запатентованные технологии, когда технические приспособления для проведения лесохозяйственных работ агрегатируются на любую гусеничную технику и форвардеры (тракторы-лесовозы). Это дает возможность проводить соответствующие работы в лесу без предварительной бульдозерной раскорчевки делянок. Необходимо разрешить проводить простую минерализацию почвы для посадки лесных культур на сухих и свежих почвах. Все это в разы удешевит и сделает доступными для широкого применения работы по воспроизводству лесных культур», – пояснил Ковалев.

Общественник отметил, что для развития малого бизнеса необходимо резервировать лесной фонд: чтобы не весь удобный для лесопользователей лесной фонд отдавался в долгосрочную аренду крупным компаниям, а гарантировано оставалось и малому бизнесу.

Член регионального штаба ОНФ в Коми считает, что в летнее время, когда объем лесозаготовок уменьшается, малый бизнес необходимо привлекать к выполнению лесохозяйственных работ и тушению лесных пожаров по государственным контрактам.

По словам Ковалева, такое плотное взаимодействие участников лесных отношений позволяет сохранять и приумножать лесной фонд и устойчиво развиваться селу в социально-экономическом плане.

Он привел пример: на территории лесного фонда Корткеросского лесничества работает 17 малых предпринимателей, приобретающих делянки через лесные аукционы. В 2017 г. они приобрели с аукционов 81 тыс. куб. леса, в 2018 г. планируют приобрести уже 110 тыс. куб. леса. В среднем у каждого предпринимателя работает 10 человек, в итоге трудоустроены 170 сельских жителей людей, плюс во всех деревнях и селах района благодаря работе малых предпринимателей имеется хороший и недорогой строительный материал.

«В итоге порядка 170 семей обеспечены работой и имеют возможность строительства для себя хорошего дома из дерева. Со стороны чиновников необходимо только поддерживать условия, позволяющие работать и развиваться дальше», – подвел итог Ковалев.