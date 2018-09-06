Активисты ОНФ в Коми выявили организации, незаконно торгующие древесиной

Активисты и эксперты Общероссийского народного фронта в Республике Коми провели мониторинг, направленный на выявление субъектов реализации незаконно заготовленной древесины. В ходе рейдов общественники установили, что ни одна из проверенных компаний-продавцов не значится в перечне юридических лиц, чьи сделки с древесиной зарегистрированы в системе Лес-ЕГАИС.

Активисты ОНФ в Коми провели в регионе выборочный мониторинг, в ходе которого поверили четыре компании, торгующие древесиной. Во время рейдов общественники провели контрольные закупки – бруса, досок и других материалов. Информация о купле-продаже, обозначенная в том числе в чеках, должна отражаться в системе Лес-ЕГАИС. Но ни в одном случае такой информации в системе не оказалось.

«Мониторинг показал, что в регионе имеется серьезная проблема в сфере прозрачности реализации древесины. Лес-ЕГАИС – это единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок, в том числе с целью выявления и предотвращения оборота незаконно вырубленной древесины, она является одним из механизмов борьбы с «черными лесорубами». Продавцы древесины обязаны зарегистрировать сделки в Лес-ЕГАИС, иначе это является нарушением Лесного кодекса РФ», — отметил руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Коми Михаил Ковалев.

По итогам мониторинга представители Народного фронта направили обращение в прокуратуру Республики Коми с предоставлением документов и материалов, полученных в ходе рейдов и контрольных закупок, для проверки и принятия мер с целью пресечения нарушений. Общественники также попросили надзорный орган в целом усилить в регионе контроль в данной сфере.

«Республика Коми — лесной регион, где незаконная заготовка древесины является одним из проблемных вопросов. Правда, за последние годы количество «черных лесорубов» в регионе снизилось, бизнес стал понимать, что выгоднее работать на законных основаниях. Однако, то, что мониторинг ОНФ в Коми показал проблему регистрации сделок в системе Лес-ЕГАИС в республике, дает серьезный повод еще раз обратить внимание государственных органов и общественности на проблему незаконной заготовки древесины. Ведь, непрозрачность сделок с древесиной по причине отсутствия регистрации в системе Лес-ЕГАИС – это питательная среда для «черных лесорубов», — подчеркнул Ковалев. Он добавил, что должна быть «дисциплина в регистрации сделок с древесиной», тогда сразу отпадает желание манипулировать с заготовленным лесом.

Активисты ОНФ в Коми сообщили, что продолжат мониторинг, направленный на выявление субъектов реализации незаконно заготовленной древесины.