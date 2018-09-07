Активисты ОНФ проведут экоакцию «Генеральная уборка страны» в Сыктывкаре

В Сыктывкаре 15 сентября 2018 г. пройдет этап всероссийской экологической акции «Генеральная уборка страны». Проведут ее активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми совместно с Минприроды РК и региональным отделением Общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество».

Экологическая акция пройдет в местечке Кочпон-Чит на берегу реки Сысола. Активисты, волонтеры, а также школьники и студенты очистят прибрежную территорию от мусора. Кроме того, сотрудники Минприроды Республики Коми и Центра по ООПТ проведут тренинги по раздельному сбору отходов и презентуют новый буклет «Мы – из поколения будущего. Разговор о ТКО».

«Экологическая акция «Генеральная уборка страны» 15 сентября пройдет во всех регионах страны. В ней примут участие десятки тысяч граждан. Причем форматы на каждой территории будут свои. Это очистка от мусора зеленых зон, приведение в порядок общественных территорий, экологические лектории и многое другое. В том числе предполагается формат плоггинга — уборка мусора во время пробежки. С точки зрения фитнеса, пробежка с периодическими остановками, приседаниями и наклонами для подбора мусора благоприятно влияет на здоровье, а собранный мусор благоприятно влияет на экологию. В Республике Коми акция пройдет в формате «чистый берег», — отметила эксперт проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Коми, кандидат биологических наук Оксана Кулакова.

Общественники пояснили, почему в регионе был выбран формат «чистый берег»: в Коми есть необходимый опыт по очистке прибрежных зон водоемов от загрязнений. В регионе на постоянной основе проводится республиканская экологическая акция «Речная лента» по очистке берегов водных объектов от мусора, в которой представители ОНФ принимают активное участие и нередко сами организуют этапы республиканского мероприятия.

Представители ОНФ в Коми вместе с другими заинтересованными участниками продолжат хорошую традицию в ходе всероссийской экологической акции «Генеральная уборка страны».