Активисты ОНФ в Коми провели мониторинг аварийных многоквартирных домов в регионе

Активисты и эксперты Общероссийского народного фронта в Республике Коми провели мониторинг аварийных многоквартирных домов в регионе, признанных таковыми с 2012 г. Общественники установили, что дома, в которых проживают люди, фактически оставлены без управления.

Представители ОНФ в Коми отметили, что аварийные многоквартирные дома в регионе, признанные таковыми с 2012 г., подпадают под новую программу расселения, которая должна заработать с 2019 г. Общественники провели выборочный мониторинг таких домов в Сыктывкаре и поселке Краснозатонском. Установлено, что у жилых строений есть управляющие компании, однако реальное управление отсутствует.

По мнению экспертов ОНФ в Коми, отсутствие фактического содержания аварийных домов может создать опасную для жильцов ситуацию. Например, граждане пожаловались, что за электрической проводкой, которая и так старая, мало кто следит. Новые дома в рамках программы расселения еще не построены, а все аварийные дома – деревянные. В случае пожара жильцы окажутся на улице.

Показательный пример зафиксирован в аварийном доме №22 на улице Зои Космодемьянской в Сыктывкаре. Там жители за свой счет установили в подъезде реагирующую на дым звуковую пожарную сигнализацию, так как в доме уже случались возгорания.

Жители аварийного дома №87 на улице Ленина в Сыктывкаре сообщили, что управляющая компания не убирает подъезды уже девять лет. Жильцы за свой счет провели текущий ремонт протекающей кровли.

Общественники обратили внимание на аварийный дом в административном центре Коми по адресу: улица Гаражная, 3. Строение от времени ушло под землю так, что входить в подъезд приходится согнувшись. Жители рассказали, что у них течет крыша, но управляющая компания ничего не делает. Жильцы за свой счет утеплили наружную стену дома пеноплексом.

Управляющая компания дома №54 по улице Корабельной в поселке Краснозатонский обещала жильцам поставить дом в план текущего ремонта еще в 2012 г. Но этого так и не случилось. В итоге граждане сами собрали деньги и сделали ремонт подъездов и фасада дома.

Между тем, управляющие компании продолжают начислять жильцам аварийных домов плату за содержание и текущий ремонт общего имущества.

Характерную ситуацию активисты ОНФ в Коми зафиксировали в аварийном доме в Сыктывкаре по адресу: улица Куратова, 11. В апреле 2018 г. там сменилась управляющая компания, после этого плата за содержание и текущий ремонт общего имущества возросла почти в четыре раза: с 5,8 руб. до 19,55 руб. за 1 кв. м.

«На сегодня в Коми официально около 100 аварийных домов. В них проживают люди. До переселения, а это может произойти совсем не скоро, людям должна быть обеспечена гарантия безопасности в домах. Итоги мониторинга направлены в надзорные органы и муниципальным властям для устранения нарушений и надлежащего исполнения обязанностей со стороны управляющих компаний. Мониторинговая работа по данному направлению будет продолжена», – сообщила член регионального штаба ОНФ в Коми Валентина Анфилатова.