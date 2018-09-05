В Коми прошла акция ОНФ «Урок России»

В Коми прошла акция Общероссийского народного фронта «Урок России», приуроченная ко Дню знаний и началу учебного года. Общественники в своих родных школах и вузах рассказали об истории республики и страны, о выдающихся людях региона, об успехах, которые невозможны без знаний.

Акция ОНФ «Урок России» в Коми прошла с 1 по 3 сентября в Сыктывкаре, Воркуте, Печоре, Усинске, Ухте, Сосногорске, Эжвинском, Вуктыльском, Корткеросском, Сыктывдинском, Сысольском, Койгородском и Усть-Куломском районах. Она охватила более 50 учебных заведений, в ней приняли участие более 7,5 тыс. школьников и студентов. Помощь в мероприятии оказало министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми.

В рамках акции член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы от Коми Ольга Савастьянова приняла участие в открытии площадки ботанического сада Сыктывкарского государственного университета. Сад был заложен студентами и преподавателями влившегося в университет бывшего педагогического института, выпускницей которого является депутат. Сейчас на площадке планируется выращивать редкие для Севера деревья, организовать парковую зону для семейного отдыха, создать аллею памяти с именами выдающихся педагогов республики. Член Центрального штаба ОНФ также встретилась со студентами Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа, рассказала молодым людям о запуске нового национального проекта «Образование».

«Развитие системы образования невозможно без молодых кадров. И я вижу, как много представителей молодежи, которые хотят стать педагогами. Это значит, что будущее у нас есть. Ведь образование – основа для всех наук, основа для экономического и социального развития, основа для становления любого полноценного гражданина, а значит и государства в целом. Так призываю бережно относиться ко всему, что вас окружает. Ведь такое отношение – важный аспект образованного человека», – обратилась к студентам Савастьянова.

На уроке в школе села Койгородок член регионального штаба ОНФ, главный врач центральной районной больницы Вадим Мечетин рассказал о работе медиков. Эксперт ОНФ Галина Полтавская урок для учеников сыктывкарской школы №18 посвятила подвигам жителей республики в Великую Отечественную войну. Депутат Совета Сыктывкара Наталья Логина рассказала ученикам школы №30 Эжвинского района и ученикам школы поселка Верхний Чов о флаге России. Об истории флага ученикам сыктывкарской школы №3 также поведал неоднократный чемпион мира по тхэквондо Анатолий Чиканчи. Член межрегионального общественного движения «Коми Войтыр» Вячеслав Попов рассказал ученикам национальной гимназии Коми о важности сохранения национального языка и культуры, важности межнационального согласия.

«На «Уроке России» в школе села Пажга мы организовали необычную дискуссию: школьники сыграли роль иностранцев, впервые посетивших Россию. Сила интеллекта, дерзость научных устремлений, военная мощь, готовность молодежи к добровольчеству, гостеприимство, спортивная доблесть, рост современных городов – все это, по мнению старшеклассников Пажгинской школы, удивляет и восхищает мир. У нас растет думающая молодежь. Такая молодежь – будущее Республики Коми и России», – подвела итог акции член регионального штаба ОНФ в Коми, заслуженный учитель республики Мария Кузьбожева.