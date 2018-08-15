В Коми проходит акция Народного фронта «ГТО со звездой»

В Республике Коми проходит акция Общероссийского народного фронта «ГТО со звездой». К мероприятию в рамках проекта ОНФ «Легенды спорта – детям» с участием известных спортсменов присоединился заслуженный тренер РФ, мастер спорта международного класса, неоднократный чемпион мира по тхэквондо Анатолий Чиканчи.

Акция ОНФ «ГТО со звездой», направленная на популяризацию здорового образа жизни, прошла на поле спортивной арены Сыктывкара – республиканском стадионе. Чиканчи провел зарядку для участников IV Всероссийского фестиваля по национальным и неолимпийским видам спорта. Гость мероприятия показал комплексы общефизической подготовки в тхэквондо.

«ГТО – это возможность быть здоровым всем людям, это возможность привлечь их к активному образу жизни. ГТО побуждает человека раскрыть свой потенциал. Необходимо, чтобы люди не стеснялись, не сидели дома, не отлеживали себе бока на диване, а пошли и уделили своему телу и духу внимание. Жизнь, человеческий организм, как река. Она не должна застаиваться. ГТО дает возможность не стоять на месте, дает возможность развивать интерес к жизни», – отметил Чиканчи.

В ходе акции, в которой приняли участие школьники, он рассказал о победах юных спортсменов из Коми в категории до 16 лет на чемпионате мира по тхэквондо, прошедшем в августе 2018 г. в Буэнос-Айресе. Так, Владимир Юхов принес первую золотую медаль в копилку российской сборной, он стал чемпионом мира по спаррингам, а также бронзовым призером в программе туль. Владислав Мезин стал дважды серебряным призером мирового первенства в спаррингах и техническом комплексе. Чиканчи в Буэнос-Айресе был наставником российских спортсменов.

Он отметил, что без развития физической культуры были бы невозможны победы и достижения отечественных спортсменов на мировом уровне.

Акция ОНФ «ГТО со звездой» в Республике Коми проходит в несколько этапов, в нее уже влились сотни граждан. В День физкультурника в мероприятии приняли участие жители Сыктывкара, Воркуты, Ухты, Инты, Усинска, Ижемского, Княжпогостского, Троицко-Печорского и Усть-Куломского районов. Гостями акции стали заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам, участник зимних Олимпийских игр Андрей Нутрихин, чемпион России по тамэсивари, президент спортивной федерации киокусинкай карате Республики Коми Валерий Малышев, пятикратный победитель первенства мира среди ветеранов по гиревому спорту Вячеслав Авдонин, боец ММА Андрей Селедцов, чемпион мира по полноконтактному кикбоксингу Заур Гаджиалиев.

«Акция ОНФ «ГТО со звездой» в Республике Коми будет продолжена. По всей стране она проходит до 19 августа. В этот день мероприятие в Коми пройдет в Эжвинском районе на стадионе спорткомплекса «Бумажник» в рамках празднования дня рождения района. Гостем акции станет муниципальный посол ГТО Андрей Юркин. Приглашаем принять участие в мероприятии всех желающих», – прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Коми Юрий Беляцкий.

В Коми акция ОНФ «ГТО со звездой» проходит при участии регионального оператора всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне».