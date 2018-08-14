ОНФ в Коми составил региональный рейтинг участков дорог с наибольшим числом ДТП и пострадавших

Представители Общероссийского народного фронта в Республике Коми в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» проанализировали данные управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Коми о местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. По итогам составлен региональный список десяти опасных участков дорог по количеству ДТП и пострадавших.

В топ-10 вошли участки в Сыктывкаре, Ухте и Сыктывдинском районе. Самым опасным оказался перекресток в Сыктывкаре: Октябрьский проспект – улица Красных партизан, где по итогам 2017 г. произошло восемь аварий, 16 человек пострадали.

Список выглядит следующим образом: перекрестки Октябрьский проспект – улица Красных партизан, улица Коммунистическая – улица Старовского, улица Октябрьский проспект – улица Петрозаводская, Сысольское шоссе – улица Морозова, Сысольское шоссе – улица Маркова, улица Интернациональная – улица Крутая и пешеходный переход в районе дома №180 по Октябрьскому проспекту (все участки расположены в Сыктывкаре). 4-й км автодороги Ухта – Дальний (Ухта). 43-44 км автодороги Сыктывкар – Ухта и 780-781 км федеральной автотрассы Р-176 «Вятка» (Сыктывдинский район).

Руководитель УГИБДД Андрей Перловас сообщил активистам Народного фронта, что в адрес собственников улично-дорожной сети, где были зафиксированы участки концентрации ДТП, направлены предложения, ряд из них уже реализован.

Так, в Сыктывкаре на перекрестке Октябрьский проспект – улица Петрозаводская изменен режим работы светофорного объекта, на перекрестке улица Интернациональная – улица Крутая установлено дополнительное освещение на пешеходном переходе. Собственником федеральной автодороги Р-176 «Вятка» с целью ликвидации участка концентрации ДТП на 780-781 км автодороги в Сыктывдинском районе обустроены шумовые полосы, а также ограничена скорость движения транспортных средств до 70 км/ч.

Общественников также проинформировали, что в Сыктывкаре работают 17 рубежей автоматического контроля нарушений правил дорожного движения, два мобильных комплекса и 35 передвижных комплексов. В 2018 г. введены в эксплуатацию четыре рубежа контроля стационарных комплексов нового поколения в Ухте. До конца 2018 г. в Коми планируется ввести в эксплуатацию 16 новых рубежей автоматического контроля.

«В то же время, по данным статистики, в Коми общее количество ДТП и число погибших не снижется. За шесть месяцев 2018 г. произошло 460 ДТП (в 2017 г. за этот же период – 436). За полгода погибли 38 человек (в прошлом году – 37). С начала 2018 г. пострадали 616 человек (в 2017 г. – 636). Рост ДТП в основном идет на региональных трассах. Поэтому сейчас мы обратились в УГИБДД и к региональным властям обратить особое внимание на этот вопрос. Эксперты ОНФ в Коми считают, что одна из действенных мер повышения безопасности – обустройство разделительных полос на трассах там, где это возможно. Современные технологии позволяют делать это не так дорого – такой опыт в других регионах есть. Предлагаем, чтобы данный опыт развивался в республике», – прокомментировал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Коми Роман Литвин.