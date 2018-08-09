Акция ОНФ «ГТО со звездой» пройдет в Республике Коми

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми присоединятся к акции ОНФ «ГТО со звездой» в рамках проекта «Легенды спорта – детям» с участием известных спортсменов. В республике мероприятие пройдет при непосредственном участии регионального оператора всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Участниками акции в регионе станут прославленные спортсмены Андрей Нутрихин, Валерий Малышев и Анатолий Чиканчи.

Мероприятие пройдет в Сыктывкаре в два этапа: 11 августа — в День физкультурника и 15 августа.

«Всероссийская акция ОНФ «ГТО со звездой» направлена на привлечение детей, молодежи, взрослого населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризацию здорового образа жизни, популяризацию всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». Приглашаем присоединиться к акции, в ходе которой можно встретиться и пообщаться с известным спортсменом нашего региона», — прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Республике Коми Юрий Беляцкий.

Активисты ОНФ в Коми сообщили, что 11 августа, в День физкультурника, на стадионе в парке имени Кирова известный каратист, чемпион России по темашивари (разбиванию предметов), член сборной России на чемпионате мира в Токио в 2003 и 2007 гг., президент спортивной федерации киокусинкай каратэ-до Республики Коми и обладатель золотого знака ГТО Валерий Малышев проведет открытую тренировку для всех желающих. Начало – 10.45.

В этот же день на Республиканском стадионе заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам, мастер спорта международного класса, участник XXVII зимних Олимпийских игр, неоднократный чемпион России, обладатель золотого знака ГТО Андрей Нутрихин проведет спортивное мероприятие для семейных пар из сельских районов.

15 августа на Республиканском стадионе открытую тренировку для участников IV Всероссийского фестиваля по национальным и неолимпийским видам спорта проведет заслуженный тренер РФ, мастер спорта международного класса, чемпион мира 2004, 2006, 2013 гг. по тхэквондо, обладатель золотого знака ГТО Анатолий Чиканчи.

Активисты ОНФ в Коми напомнили, что в новом «майском указе» президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин поставил ряд задач. В частности, увеличить к 2024 г. до 55% количество россиян, систематически занимающихся физической культурой, спортом и ведущих здоровый образ жизни.

В целом по стране в акции ОНФ «ГТО со звездой» примут участие 78 регионов. Спортивное мероприятие будет проходить до 19 августа и объединит более 25 тыс. человек.