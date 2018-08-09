Активисты ОНФ в Коми рассмотрели планы властей по ремонту «убитых» дорог в регионе

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в рамках работы по проекту «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» рассмотрели планы властей по ремонту «убитых» дорог в регионе. Представитель министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми сообщил, что самые разбитые дороги будут отремонтированы, они внесены в соответствующий план. Отдельные дорожные участки отремонтированы уже сейчас.

В топ-10 «убитых» дорог 2018 г. в Коми по итогам голосования на интерактивном ресурсе проекта ОНФ вошли: улицы 1-я Промышленная, Элеваторная и Печорская в Сыктывкаре, дорога в районе села Сюзяиб, 50-й км трассы Сыктывкар – Усть-Кулом в Корткеросском районе, улица Булгаковой в Печоре, участок 115-119 км автодороги Ухта – Вуктыл (Вуктыл), улица Комсомольская (Печора), улицы Савина и Старовского (Сыктывкар).

Заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Республики Коми Эдуард Слабиков предоставил активистам ОНФ соответствующую информацию по каждому участку из топ-10 «убитых» дорог.

Так, улица 1-я Промышленная в Сыктывкаре включена в план по приведению в нормативное состояние на 2019 г. Улицу Элеваторную отремонтируют в сентябре 2018 г. На улице Печорской уже проведен ямочный ремонт.

На дороге в районе села Сюзяиб трассы Сторожевск – Нившера проведены работы по ликвидации аварийных ям. До конца летнего периода 2018 г. планируется проведение дополнительных работ на участках автодороги Сторожевск − Нившера. 50-й км трассы Сыктывкар – Усть-Кулом в Корткеросском районе будет капитально отремонтирован. Для этого заключен государственный контракт с подрядной организацией на сумму 84,2 млн руб. По результатам проведения работ будет отремонтировано свыше 3,8 км покрытия участка дороги. Срок завершения работ – 1 октября 2018 г.

Ремонт дорог, в том числе улиц Булгаковой и Комсомольской, администрацией муниципального района «Печора» был запланирован «картами» общей площадью свыше 9 тыс. кв. м на сумму 11,1 млн руб. Однако, как сообщил представитель министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми, закупка была отменена по предписанию Федеральной антимонопольной службы. В настоящее время в Печоре проводится ямочный ремонт, в том числе на улицах Булгаковой и Комсомольской, уточнил представитель регионального министерства.

Для устранения недостатков на участке 115-119 км автодороги Ухта – Вуктыл (Вуктыл) подрядчику выдано предписание, которое, как сообщил Народному фронту представитель регионально министерства строительства и дорожного хозяйства, исполнено. Проведен ямочный ремонт, в том числе работы по срезке обнаженной арматуры железобетонных плит.

Участок дороги улицы Савина в Сыктывкаре капитально отремонтирован. Работы по ремонту улицы Старовского от улицы Катаева до улицы Элеваторной начнутся в августе 2018 г.

«Хоть и не на 100%, но видим позитивные подвижки. Ремонт каждой дороги из топ-10 «убитых» дорог проконтролируем и дадим оценку. Работа по проекту «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» будет продолжена», – прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Коми Павел Поташов.