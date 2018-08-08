Активисты ОНФ в Коми обнаружили торговый павильон на стоянке для инвалидов в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми зафиксировали случай «парковки» торгового павильона на автомобильной стоянке для инвалидов. Общественники в ходе мониторинга доступной среды обнаружили данное нарушение в Сыктывкаре на парковке рядом с одним из торговых центров на Октябрьском проспекте.

Активисты ОНФ в Коми зафиксировали, что рядом с торговым центром располагается знак «Парковка для инвалидов» с табличкой, что зона действия знака – 50 м. Однако в зоне действия данного знака установлен торговый павильон. Общественники также установили, что павильон располагается непосредственно на дорожной разметке, обозначающей места для инвалидов.

«До настоящего времени стоянки для людей с ограниченными возможностями здоровья нередко занимают несознательные водители – вовсе не инвалиды. И общественники борются с этим явлением. Однако ситуация, когда парковка для инвалидов с действующими знаками и соответствующей разметкой занята торговым павильоном, уникальна, мы с таким еще не сталкивались. Ситуация неприглядная. Ведь нарушено все, что можно – действие дорожных знаков, разметки. Но в данном случае нарушено и просто человеческое понимание», – прокомментировал член регионального штаба Народного фронта, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Коми Роман Литвин.

Общественники отметили, что если собственникам было необходимо поставить торговый павильон именно в данном месте, то в качестве компенсации нужно было сначала оборудовать дополнительные места для инвалидов в другом месте рядом с торговым центром. Ведь согласно законодательству, рядом с социально значимыми объектами такие бесплатные места должны быть обязательно, причем не менее 10% от общего количества парковочных мест.

Активисты ОНФ в Коми направили обращения в администрацию Сыктывкара и ГИБДД с просьбой исправить ситуацию, а также призвали сделать это собственников павильона и торгового центра.

Общественники напомнили, что развитие доступной среды и защита прав инвалидов находятся в повестке регионального отделения Народного фронта. Активисты ОНФ в Коми регулярно проводят рейды с целью обеспечения доступности автомобильных стоянок для инвалидов. По инициативе общественников в республике создаются новые и обустраиваются существующие парковки для инвалидов в соответствии с действующими нормами и правилами. В частности, надлежащим образом была оборудована парковка для инвалидов рядом с главной площадью региона – Стефановской в Сыктывкаре.

Также в ходе мониторингов активисты ОНФ в Коми помогают привлекать к ответственности злостных нарушителей правил дорожного движения, которые занимают места для инвалидов. Во время акций общественники помогли освободить от нарушителей стоянки для инвалидов рядом с поликлиникой №3 и офисом Всероссийского общества инвалидов в Сыктывкаре.

Активисты ОНФ в Коми продолжают работу по развитию доступной среды.