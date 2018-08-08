Эксперты ОНФ в Коми сформировали предложения в нацпроекты в сфере экологии

Эксперты тематической площадки Общероссийского народного фронта «Экология» в Республике Коми сформировали предложения по реализации «майского указа» 2018 г. президента РФ, лидера Народного фронта Владимира Путина в сфере экологии. Общественники особо обратили внимание на важный для лесного региона аспект – сохранение и воспроизводство лесных ресурсов.

Модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Республике Коми Михаил Ковалев сообщил, что для сохранения природы и обеспечения устойчивого развития лесных территорий необходимо гарантированное воспроизводство лесов и развитие малого предпринимательства на лесных территориях.

«Эксперты тематической площадки ОНФ «Экология» в Республике Коми считают, что одними из шагов для успешного воспроизводства лесов и социально-экономического развития лесных территорий являются следующие конкретные меры. Включение в арендную плату по договорам аренды лесного фонда стоимости затрат на воспроизводство лесов. Возмещение лесопользователям через систему госзакупок затрат на воспроизводство лесов. Привлечение для воспроизводства лесов на не арендованных участках лесного фонда субъектов малого бизнеса», – пояснил Ковалев.

Эксперты ОНФ в Коми также сформировали предложения для развития экологического туризма. По мнению общественников, это важная сфера, которая развивает малое предпринимательство на лесных территориях, обеспечивает учет лесной инфраструктуры, развивает у населения экологическую культуру. Представители Народного фронта предложили разрешить физическим лицам брать в аренду участки лесного фонда в целях строительства и содержания рекреационной инфраструктуры, в частности, лесных избушек. Это, по мнению общественников, даст толчок развитию местного экотуризма.

Эксперты тематической площадки ОНФ «Экология» в Республике Коми обратили внимание на проблему несанкционированных свалок, от которых страдает лесной фонд. Серьезная проблема региона – отсутствие достаточных мощностей по утилизации и переработке мусора, что пагубным образом сказывается в том числе на лесе. При этом одна из проблем при строительстве новых полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) и мусороперерабатывающих комплексов заключается в том, что порой планы по строительству не согласуются с местными жителями. Так произошло при строительстве полигона ТКО в селе Корткерос. Местные жители выступили против строительства полигона. В результате строительство перенесли в село Сторожевск. Полигон до настоящего времени не введен в эксплуатацию.

«Предлагаем усилить в этой сфере общественный контроль. Проекты и местоположение новых полигонов не только обязательно обсуждать на общественных слушаниях, но и усилить ответственность местных властей за игнорирование или формальный подход при учете мнения жителей», – подчеркнул Ковалев.

Напомним, среди задач «майского указа» президента в сфере экологии сохранение биологического разнообразия, повышение качества питьевой воды, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Выработанные общественниками предложения направляются в правительство РФ для учета при реализации национальных проектов и государственных программ в рамках реализации «майского указа» президента.