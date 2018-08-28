Активисты ОНФ в Коми провели субботник в зеленой зоне Сыктывкара

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми обратили внимание на состояние лесопаркового участка, расположенного на улице 2-й Новосельской в Сыктывкаре. Общественники отметили, что зеленая зона заброшена и фактически превращена в свалку. Представители ОНФ провели субботник по очистке данной территории от мусора.

Активисты ОНФ в Коми сообщили, что получили сигнал о ненадлежащем состоянии лесного участка на улице 2-й Новосельской от местных жителей. По словам эксперта проекта Народного фронта «Генеральная уборка» в Коми, кандидата биологических наук Оксаны Кулаковой, данная зеленая зона значима как для проживающих в этом районе людей, так и для города в целом. Дело в том, что таких зеленых островков в черте Сыктывкаре очень мало. Общественники отметили, что несколько лет назад под застройку незаконно были срублены деревья в зеленой зоне рядом с городской школой №36. Только после вмешательства прокуратуры уничтожение насаждений было прекращено.

Общественники в ходе субботника поставили задачу облагородить лесной участок на улице 2-й Новосельской, где скопилось много мусора. До мероприятия активисты ОНФ в Коми расклеили на подъездах близлежащих жилых домов объявления с приглашением граждан принять участие в уборке, ведь сами жители просигнализировали о проблеме. Но никто из взрослых не откликнулся на просьбу. Зато на субботник пришли дети – сестры Лера и Ника, к ним присоединилась и их подружка. Девочки сообщили, что специально пришли помочь, потому что прочитали объявление с приглашением на субботник.

«То, что маленькие дети проявили такую гражданскую ответственность – один из главных результатов экологической акции. Это говорит о том, что подрастают представители поколения, которые неравнодушны к тому, что происходит в нашем общем доме, и делают конкретные шаги, чтобы в нем стало лучше», – отметила Кулакова.

Общественники и юные местные жительницы собрали около 5 куб. м мусора – более 35 мешков, очистили дорожку, которая пересекает лесную территорию, убрали весь крупногабаритный хлам.

«Активисты ОНФ в Коми считают, что данный лесной участок должен быть взят под дальнейший контроль муниципалитета, так как это общественная территория. Уборка здесь должна быть постоянной. Кроме того, считаем, что данная территория в целом должна быть обустроена, в том числе дорожка. С соответствующими предложениями обратились в администрацию Сыктывкара. Необходимо, чтобы зеленая зона на 2-й Новосельской улице стала местом отдыха для жителей и не превращалась в свалку», – прокомментировал активист проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Республике Коми Александр Чепурко.

При этом общественники отметили, что администрация Сыктывкара пошла навстречу уже в ходе субботника – мэрия взяла на себя работы по вывозу собранного мусора и захоронению его на полигоне твердых коммунальных отходов, предоставив для этого грузовой автомобиль.

Общественники продолжат субботники в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка».