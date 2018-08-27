ОНФ в Коми провел мониторинг доступности и качества оказания медицинской помощи в сельской местности

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми проводят второй этап мониторинга доступности и качества оказания медицинской помощи в сельской местности. Новые рейды показали, что ни одно медицинское учреждение не соответствует в полной мере рекомендациям приказа Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 г. № 543н в части обеспеченности кадрами и материальными средствами.

В мае 2018 г. в ходе первого этапа мониторинга общественники зафиксировали, что во многих фельдшерско-акушерских пунктах региона отсутствуют элементарные санитарные удобства.

В августе 2018 г. активисты ОНФ в Коми провели мониторинговые исследования врачебных амбулаторий в селах Подъельск и Подтыбок, в поселке Кебанъель, амбулатории врача общей практики в селе Усть-Вымь и ФАПов в селе Грива и поселках Кыддзявидзь, Чикшино, Якша, Едва и деревне Картаель. Общественники проверили оснащенность медицинских учреждений по десяткам позиций: от наличия электрокардиографов до фонендоскопов. Оказалось, что тот или иной недостаток в оснащенности испытывают все проверенные лечебные пункты.

Так, общественники обнаружили, что во врачебной амбулатории поселка Кебанъель пациентов просят на процедуры приходить со своими шприцами и бинтами. Во многих местах отсутствуют шестиканальные электрокардиографы. Во врачебных амбулаториях нет биохимических лабораторий, отсутствуют портативные аппараты для искусственной вентиляции легких, портативные экспресс-анализаторы кардиомаркеров.

Во всех проверенных ФАПах отсутствует необходимый для спасения жизни людей автоматический дефибриллятор, применяемый для экстренной помощи при нарушении сердечного ритма.

Активисты ОНФ обратили внимание на состояние зданий лечебных пунктов. Замечаний нет только в новых модульных ФАПах в Гриве и Кыддзявидзь. Во всех других учреждениях имеются недостатки, самые серьезные — в ФАПе деревни Картаель, гле печное отопление, воду носят ведрами, туалет на улице, 50% здания поражено грибком и находится в аварийном состоянии.

Опрос жителей выявил непростую ситуацию с кадрами: в период отпусков нет возможности заменить медработников. Жители поселка Кыддзявидзь пожаловались на то, что в местном ФАПе, относящемся к врачебной амбулатории поселка Вухтым, отсутствует врач. Специалист в Кыддзявидзь очень редко приезжает из села Ношуль, на прием к нему в ФАПе скапливается большая очередь.

По словам члена регионального штаба ОНФ в Коми, главного врача Койгородской центральной районной больницы Вадима Мечетина, первичное звено медицинской помощи в сельской местности региона стараются обеспечивать необходимым оборудованием, но порой на нем просто некому работать, молодежь не идет трудиться в глубинку.

«В ходе мониторинга мы увидели положительные моменты – не везде, но вводятся в строй новые ФАПы. Вместе с тем, обращаем внимание на проблемы, которые необходимо решать. По итогам рейдов в августе 2018 г. направили сведения в министерство здравоохранения Коми для принятия мер. Также запросили информацию в ведомстве о реализации планов строительства новых ФАПов в регионе. Мониторинг доступности и качества оказания медицинской помощи в сельской местности будет продолжен», — прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Ольга Федулова.