Народный фронт будет контролировать, как соблюдаются обозначенные президентом социальные гарантии для будущих пенсионеров

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении, посвященном изменениям пенсионной системы страны, подчеркнул, что эти неизбежные перемены должны сопровождаться соблюдением социальных гарантий для будущих пенсионеров. Народный фронт, который активно включился в обсуждение этой темы сразу после объявления о возможном повышении пенсионного возраста, с самого начала настаивал на том, что люди предпенсионного возраста должны быть защищены от любых возможных дискриминаций. Многие предложения граждан, которые поступали в Народный фронт из разных регионов, совпали с теми идеями, которые в итоге прозвучали в выступлении главы государства. ОНФ будет контролировать, как реализация изменений пенсионной системы, предложенных президентом страны, отразится на простых людях.

«Все лето Народный фронт на своих площадках обсуждал с экспертами и представителями общественных организаций предложения — как защитить интересы граждан в условиях, когда срок их выхода на пенсию отодвинется на несколько лет, — сказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева. — Люди говорили о том, что повышение пенсионного возраста должно быть поэтапным, что все социальные гарантии для пожилых граждан должны быть соблюдены. Участники наших встреч предлагали расширить в законодательстве понятие «предпенсионный возраст», обеспечить льготами многодетных матерей, прописать дополнительные гарантии сохранения рабочих мест для тех, кому до выхода на пенсию остается пять лет и так далее. И мы рады, что те предложения, которые поступали к нам от жителей разных регионов нашли отражение в обращении Владимира Путина».

Тимофеева напомнила, что по итогу общественных слушаний по законодательному изменению пенсионной системы, которые прошли в Госдуме 21 августа, она возглавила рабочую группу по доработке правительственного законопроекта. По ее словам, ближайшее заседание группы пройдет 31 августа и начнется именно с обсуждения предложений главы государства по пенсиям.

«Общероссийский народный фронт будет контролировать, как реализация изменений пенсионной системы, предложенных президентом страны, отразится на простых людях. Важно, чтобы озвученные лидером предложения исполнялись не в кабинетах и на бумаге, а «на земле и в людях». Кроме того, мы готовы активно включиться в работу по обеспечению социальных гарантий будущих пенсионеров. К примеру, у нас есть предложения, как организовать повышение их профессиональной квалификации и так далее. В любом случае все предложения, представленные президентом должны быть направлены на защиту интересов граждан», — сказал руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов.